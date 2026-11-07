Alex de Alba busca el bicampeonato

Alex de Alba Jr. afrontará este domingo la final de Nascar México Series 2026, en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde buscará defender el título conseguido la temporada pasada con el AGA Racing Team.

El piloto potosino, al volante del auto marcado con el número 14, suma 2,106 puntos y ocupa la quinta posición del Chase, a 33 unidades del líder, Xavi Razo (2,139), por lo que necesitará un resultado favorable y una combinación de posiciones para aspirar al bicampeonato.

Llega con tres podios

Durante la presente campaña, De Alba Jr. ha conseguido tres podios, incluido un triunfo en Aguascalientes, resultados que le permitieron mantenerse entre los contendientes al campeonato.

El representante del equipo tapatío disputará la cuarta y última ronda del Chase, en la que se definirá al campeón de la categoría estelar. La competencia, denominada La Gran Final 150, se celebrará este domingo, a partir de las 15:00 horas, con una duración de 150 vueltas o un máximo de 100 minutos en el óvalo de una milla.

La carrera formará parte del Speedfest, evento que también incluirá música, una exhibición de Lucha Libre y actividades familiares para incentivar a más personas a acercarse al serial de Automovilismo Deportivo más importante de América Latina.