Alex de Alba gana la 2ª Fecha Nascar

En un final electrizante, que se definió en un segundo intento de bandera verde, blanca y a cuadros, Alex de Alba soportó firme la presión y se llevó la gloria en la carrera Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, segunda fecha oficial del campeonato Nascar México Series.

El Súper Óvalo Chiapas, que lució la mejor entrada de los últimos años en sus tribunas, fue el escenario para el espectacular desafío de velocidad, engalanado por la presencia del gobernador del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien junto a su hija Renata, saludaron a los pilotos y a los miles de fanáticos al deporte motor, durante el acto protocolario previo.

De Alba triunfa en emocionante cierre

Xavi Razo dominó el arranque de la competencia al contar con la “pole position”, posición que supo sostener con buen ritmo, en una primera mitad de carrera limpia que le entregó la primera posición hasta el stage, siendo sus más cercanos perseguidores hasta entonces Julio Rejón e Irwin Vences, quienes llegaron en segundo y tercero.

Al regresar a la contienda empezaron a darse los mejores rebases, con pilotos de la talla del vigente campeón, Rubén García y Alex de Alba, empezando a pisar el acelerador a fondo.

La mayoría de los contendientes asumieron riesgos y eso provocó también que se dieran varios contactos y salieran a relucir las banderas amarillas, mismas que aprovechó Max Gutiérrez para colocarse momentáneamente al frente del pelotón.

Lamentablemente en una de las colisiones más fuertes se vio involucrado el piloto Rogelio López, quien no pudo terminar la carrera en el día en que decía adiós al deporte motor en México.

En el cierre de carrera fue donde emergió la figura de Alex de Alba al mando del auto 14, tomando la delantera pero con la presión insistente de Eloy Sebastián López y Xavi Razo, quienes redujeron la diferencia al mínimo con par de banderas amarillas que dieron un toque dramático al cierre del evento.

Sin embargo, Alex mostró temple y cerró todos los espacios a sus rivales para llevarse la bandera a cuadros y la gloria de tierras chiapanecas, dejando en segundo lugar al piloto del auto 9, el novato Eloy López y en tercero al experimentado Xavi Razo, al volante del carro 7.

“La clave fue el ajuste que hicimos en pits, tuvimos un carro completamente distinto, con excelente ritmo, el ingeniero nos midió perfectamente el carro, le comenté lo que tenía e hicimos un gran trabajo y bueno, se fue prolongando el final de la carrera pero al final salimos victoriosos y estoy muy agradecido con toda la afición de Tuxtla”, expresó el vencedor, quien además del sabor de la victoria se lleva como recompensa adicional su pase directo a la ronda de playoffs, una vez finalizada la temporada regular.

Por su parte, en la categoría Challenge, Víctor Barrales se llevó el primer lugar, mientras que Regina Sirvent ocupó el segundo lugar en el podio, en tanto que Diego Ortiz terminó en tercero.

Girón ganó de nuevo en Trucks

En una carrera sumamente complicada y que estuvo pactada a 90 vueltas, Mateo Girón, piloto del HO Speed Racing, encadenó su segundo triunfo de la temporada en la categoría Trucks México Series, reafirmándose como el actual líder del campeonato, al mando de la camioneta número 5.

Pero su triunfo no fue sencillo puesto que Rafael Maggio abrió la pelea en el autódromo de Berriozábal instalado en la “Pole Position” con la camioneta 67, sin embargo y gracias a un adelantamiento trabajado vuelta a vuelta, en ocasiones esquivando a los pilotos novatos que venían rezagados, Mateo logró adelantarlo antes del “stage” en el giro 40, en el cual por cierto se presentó bandera amarilla debido a un contacto de la camioneta 27 de Valeria Aranda.

Tras la parada en pits, que ayudó en gran medida a que los pilotos pudieran refrescarse por unos instantes, Maggio volvió al óvalo para recuperar el primer sitio, sin embargo, Girón entró rápidamente en su persecución, a la cual también se sumó Gerardo “Chispa” Rodríguez en la Truck 26, pero el ritmo de carrera se detuvo en la vuelta 65, debido a una nueva bandera amarilla.

Tras esto, Girón pisó el acelerador a fondo para ponerse en la punta, soportando la presión de sus perseguidores hasta alcanzar la bandera a cuadros ante la mirada de miles de fanáticos que desde temprana hora habían abarrotado ya la mitad del inmueble.

“Una carrera complicada, estuvimos peleando mucho tiempo con los punteros, teníamos una gran estrategia, no nos salimos de ella para poder finalizar de la mejor manera”, expresó el ganador, quien reconoció que el equipo trabajó muy duro para superar la exigencia de las altas temperaturas y adversidades que se dieron durante la competencia.

Por detrás del zacatecano entraron a la meta Gerardo Rodríguez y enseguida Carlos Novelo, para ocupar el 2° y 3° del podio.

Por su parte, el chiapaneco Paulo César Roqueñí logró un gran desempeño al remontar posiciones en la segunda mitad de la carrera y ocupar el 6° puesto, cumpliendo así el primer objetivo de lograr un Top-10, mejorando además el 8° lugar que consiguió en la Fecha 1 de San Luis Potosí.

“Estoy muy contento la verdad y espero seguir repitiendo esas posiciones porque la verdad es muy grato correr en casa y tener una posición como la que tengo ahorita”, expresó Roqueñí.

El también chiapaneco, Esteban Farrera, firmó también una sobresaliente participación al ocupar el 8° puesto, resultado con el que espera poder ganarse la confianza de más patrocinadores que le ayuden a competir en al menos otro par de carreras más de la temporada.

“Una carrera un poco cansada, difícil, pero veníamos preparados para eso, veníamos con todo, al final tuvimos ahí un pequeño percance, pero nada que nos afectara mucho, remontamos y bueno, de P14 que empecé, logré remontar a P8”, destacó el piloto local.

El adiós de Rogelio López

Grandes amistades y momentos inolvidables en las pistas se llevó en el corazón el piloto Rogelio López, quien eligió la carrera de Chiapas para despedirse del Automovilismo.

Jimmy Morales, director general de Nascar México, fue el encargado de reconocer la trayectoria López, quien al punto de las lágrimas recibió una placa alusiva y el aplauso del público que supo reconocer su desempeño en las pistas.

“Con sentimientos encontrados, pero contento, me voy muy agradecido con la familia Nascar por todo lo que han hecho por mí, con mi familia, con mis amigos, con los fanáticos, con la prensa, con los cuerpos de rescate y todos los que han convivido”, comentó el piloto minutos antes de subirse al auto por última vez.

“La verdad que me voy pleno, en un gran momento para mí, no me queda más que agradecerle a todos”, comentó el veterano piloto en su adiós.

Próxima parada

El siguiente destino del show de velocidad de Nascar México Series será el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el próximo 13 de abril.