Alex de Alba y un año con dedicatoria

Alex de Alba Jr., piloto del AGA Racing Team, campeón de Nascar México 2025, dijo sentirse halagado de ser el primer potosino en conseguir el título y confirmó que correrá la próxima temporada con la misma escudería.

“Me enorgullece haber logrado eso y agradezco a las autoridades el reconocimiento que me otorgaron, porque es algo que busqué desde que ingresé al Automovilismo”, expresó.

Además, advirtió que los campeones no se detienen en sus logros, sino que buscan constantemente mejorar y no aceptan el estancamiento, por lo que la idea es seguir sumando éxitos en el serial: “La actitud y la mentalidad ganadora son clave para rendir al máximo y no rendirse ante los desafíos”.

Agregó que tiene el respaldo del AGA Racing Team y que eso es fundamental para cualquier piloto, porque le otorga la tranquilidad de contar con un buen auto y todo lo que se requiere para conseguir los objetivos fijados.

Por último, indicó que para 2026 continuará con el equipo campeón y que la mira está centrada en retener el máximo galardón de Nascar México.