Alex Diego pide mesura en el proceso

Alex Diego, técnico de la selección mexicana sub-20, no se conforma con los boletos a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y al Mundial de la categoría del siguiente año, ahora, busca cerrar con broche de oro en el estadio Banorte.

“Por tema de futuro estamos enfocados en el presente, mi futuro es la final contra Estados Unidos y no pienso más. Soy ambicioso y quiero cosas, evidentemente busco más, pero mi foco ahora es ganar la final, después veremos qué pasa. Logramos dos objetivos, falta uno, el título, hay que ganarlo. El equipo está comprometido”, lanzó un mesurado estratega tricolor.

Su escuadra marcha invicta en el certamen, apenas ha recibido un gol y se hablan buenas cosas de la generación que encabeza el técnico nacional; sin embargo, pide mesura para el proceso de sus juveniles.

“Mucha mesura, porque estamos hablando de la sub-20, una sub-23, donde la mayoría de los jugadores tienen pocos minutos en primera división. Para ser considerado en la selección mayor tienen que sumar minutos en sus clubes, hay que tener el respeto a todos esos jugadores que están, porque llevan muchos años jugando en primera división, son jugadores consolidados”, aseveró.

Por ahora, Diego menciona que no ha hablado con Rafael Márquez, nuevo técnico de la selección mexicana absoluta, pero enfatiza a sus futbolistas que antes de pensar en el Tricolor mayor, busquen consolidarse en sus respectivos clubes de Liga MX.