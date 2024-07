Alex Morgan no convence para los Olímpicos

Emma Hayes, la seleccionadora de Estados Unidos, destacó la ausencia de la delantera Alex Morgan para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Hayes tomó el mando en mayo luego de su exitoso paso por el Chelsea.

Tras las críticas y cuestionamientos por no convocar a Morgan, emitió un comunicado. “Hacer una lista olímpica es un gran privilegio y un honor y no se puede negar que fue un proceso extremadamente competitivo entre las jugadoras y que hubo decisiones difíciles, especialmente considerando lo duro que todas han trabajado durante los últimos 10 meses”, declaró.

Morgan cumplirá 35 años la próxima semana y al quedar fuera de París 2024, han incrementado los rumores de un posible retiro luego de 224 partidos internacionales y 123 goles con su selección.

La futbolista se expresó a través de redes sociales: “Hoy estoy decepcionada por no tener la oportunidad de representar a nuestro país en el escenario olímpico. Este siempre será un torneo que estará cerca de mi corazón y me siento inmensamente orgullosa cada vez que me pongo el escudo. En menos de un mes, espero apoyar a este equipo y animarlos junto con el resto de nuestro país”.

La lista para el Futbol olímpico la conforman 18 elementos y 4 de reserva, pero en ninguna apareció Morgan, hecho que sorprendió al ser un referente del balompié femenil. Pese a esta situación, la jugadora indicó que seguirá pendiente de lo que haga su combinado nacional.

Estados Unidos ha ganado 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos 1996, 2004, 2008 y 2012, mientras que en los de Tokio 2021 obtuvieron la presea de bronce. Alex Morgan presume en su historial dos medallas olímpicas: conquistó el oro en Londres y el bronce en Tokio.