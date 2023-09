Alexa Pérez es campeona del Regional Sur

Con este evento cumplen el objetivo de disfrutar la competencia y dar su mejor esfuerzo en cada prueba. Cortesía

Alexa Ximena Pérez Morales, atleta del club Dorthom Gymnastics, encabezó los primeros éxitos de la prestigiada academia de Gimnasia de Tuxtla Gutiérrez, al ganar dos medallas de oro y dos platas en el Regional Zona Sur, que se celebra en la ciudad de Campeche.

Esto fue dado a conocer por Maythe Thomas Castorena, directora de la academia, quien destacó que la competidora de la categoría N5 se quedó con el primer lugar en el All Around (AA).

“Este logro es un testimonio del arduo trabajo, la dedicación y la pasión de nuestros gimnasias, así como del apoyo inquebrantable de nuestros entrenadores y familias. Cada rutina fue ejecutada con gracia y precisión, reflejando el compromiso y el talento de nuestro equipo”, expresó la entrenadora, quien acudió a la justa en compañía del profesor Daniel Trinidad y la jueza nacional Guadalupe Roblero Castañón.

De igual forma, Thomas Castorena resaltó que, después de no haber participado en eventos regionales desde el 2019 —por causa de la pandemia de coronavirus—, ya cuentan con una campeona regional absoluta, que obtuvo oro en las pruebas de barras y piso, así como platas en salto y vigas, para colocarse con estos resultados en el primer lugar del All Around.

Otros logros

En la categoría N4 también brillaron Elena Guillén Álvarez y Emily Azul Roque Ramírez, al aportar ocho medallas, seis de las cuales fueron oros y dos platas.

Guillén Álvarez sumó sus tres preseas doradas en salto, viga y piso, así como plata en barras, mientras que Roque Ramírez ganó oros en salto, viga y piso, así como plata en barras.