Alexander Medina apunta a lo más alto

Alexander Medina Liévano, jugador de Lechuzas UPGCH, se mostró motivado tras el inicio de la segunda vuelta de la Liga TDP, sumando minutos y apareciendo ya en dos encuentros dentro del 11 titular de uno de los clubes más fuertes del país.

“Es un buen arranque en el torneo. Buscamos hacer más de 80 puntos ahorita en esta segunda vuelta, y nuestra meta es ascender y lo queremos lograr”, comentó el mediocampista de escasos 16 años sobre las aspiraciones en el campeonato de ascenso.

A pesar de ser el más joven del plantel, asegura sentirse cómodo gracias al apoyo de sus compañeros. “Todo el equipo me apoya mucho, tratan de cobijarme y que siga haciendo lo que estoy haciendo”, destacó.

También subrayó la importancia de la exigencia personal y familiar dentro de la escuadra. “Mi hermano (Francisco), que también juega en el equipo, más que aconsejarme, me exige, me corrige, porque tiene mucho corazón y garra, y pues él me exige que le meta para estar de titular y no quedarme en la banca”, compartió.

Enfocado en Chifut

Lechuzas viene de sumar sus primeros tres puntos de la segunda ronda con goleada de 3-0 sobre Alebrijes de Oaxaca, para consolidarse como líderes del grupo 2 con 43 unidades.

El objetivo es mantener ese paso ascendente ante Chifut, que con 32 puntos se muestra también como uno de los cuadros con aspiraciones a un boleto en la Liguilla.

De cara a este duelo, a celebrarse el próximo domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio Flor de Sospó, el futbolista reconoció la garra de sus rivales, pero también ponderó la unión en Lechuzas y el respaldo de la universidad para poder llevarse la victoria.

“Chifut es un equipo con mucha garra, mucho corazón. Nosotros estamos respaldados por toda la universidad, toda la gente que nos viene a apoyar, y sabemos que podemos sacar los tres puntos”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la afición para que los impulsen desde las tribunas. “Vamos a esperar el apoyo de nuestra afición el próximo domingo contra Chifut, para que podamos sacar estos tres puntos”, puntualizó.