Alexander Medina da el salto a Cancún FC

El Futbol chiapaneco continúa exportando talento. Alexander Medina Liévano fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX, dando un importante paso en su carrera deportiva a los 16 años de edad.

El juvenil originario de Chiapas logró llamar la atención gracias a las actuaciones que firmó con Lechuzas UPGCH en la Liga TDP, donde se consolidó como uno de los elementos más destacados del plantel. Desempeñándose principalmente por la banda derecha, Medina fue pieza clave en el esquema de su equipo, aportando ocho goles y diez asistencias durante la temporada.

Talento juvenil

Antes de su paso por Lechuzas UPGCH, el futbolista también defendió los colores de Estudiantes del Cobach F. C., institución en la que continuó su proceso de formación y mostró un crecimiento constante que hoy le abre las puertas del Futbol profesional.

Con una estatura de 1.80 metros, condiciones físicas sobresalientes y una destacada proyección, Alexander Medina afrontará ahora el reto de integrarse a Cancún FC, donde buscará ganarse un lugar y continuar con su desarrollo dentro de una de las categorías más competitivas del balompié mexicano.

Su incorporación representa una gran noticia para el Futbol chiapaneco, que suma otro talento juvenil a una organización profesional, reflejando el trabajo que hacen los clubes formadores en el estado.