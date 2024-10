Alexis Andrade, nuevo referente de la afición

Tras realizar intervenciones que mantuvieron a Jaguares FC con vida y permitieron alcanzar el empate (1-1) contra Inter Playa del Carmen, el portero Alexis Andrade Linares se ganó el reconocimiento y el cariño de la afición.

Su momento más álgido fue al atajar un penal, elevando una sonora ovación del público, si bien el rival tuvo la fortuna de encontrar el rebote y anotar. “Fue un partido difícil. Estos partidos son de Liguilla, tenemos que estar así y hay errores, como todos los cometemos, pero se sacó un punto y seguimos en nuestra racha”, afirmó el guardameta de 25 años después del encuentro.

“Lo que me gustó del equipo, y me incluyo, es que no nos venimos para abajó; se luchó hasta la última pelota, logramos el empate y el resultado fue para nosotros un triunfo, no lo tomas como empate y la racha sigue para adelante”, añadió.

Sobre los juegos de suspensión que tuvieron que cumplir dos de sus compañeros en el último duelo—Klinsman Calderón y Ricardo Andrade—, compartió su extrañeza respecto a las decisiones de los nazarenos, pero advirtió que cierran filas. “Sabemos que cuando ellos lleguen va a estar el equipo al cien. Y como venimos diciendo del arbitraje, no sabemos qué pasa”, dijo.

Ademas, señaló que “tampoco vamos a depender de jugadores; por ejemplo, si a mí no me toca, le tocaría a otro (portero), y así es esto, se hizo el equipo competitivo para llegar a donde queremos estar, que es la Liguilla, y ahí es otro torneo”.

Finalmente, en torno al próximo compromiso contra Tapachula FC, opinó: “Sabemos que no hay rival fácil, eso lo tengo entendido en esta división, pero tenemos que darle para adelante, tenemos que estar en los primeros lugares, que eso es lo importante, y seguir con esa rachita que llevamos. Sabemos que el torneo está más para allá que para acá, ya se va a acabar esto, pero tenemos que estar ahí para poder calificar y después ascender”.