Alexis Andrades conquista el Mr. Coliseo 2026

Alexis Gabriel Andrades García se alzó campeón absoluto del 9º Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Coliseo 2026, celebrado en San Cristóbal de Las Casas. En este mismo marco también se llevó a cabo el 2º Campeonato Local Mr. y Miss San Cristóbal.
Andrades García (Centro, Tabasco), quien hace apenas unas semanas irrumpió en el escenario chiapaneco conquistando el campeonato Rey Pakal, tuvo otra actuación dominante en la tarima, mostrando simetría, proporción y presencia escénica para llevarse los votos de los jueces, superando al comiteco Daniel Alejandro Vidal Castañeda (Studio Fit) y al tuxtleco Ángel Gabriel Vázquez González (Gimnasio Home), quienes quedaron en segundo y tercero respectivamente.
Contó con gran respuesta
El evento fue organizado por Héctor Antonio Hernández Morales, propietario del Gimnasio Coliseo, en coordinación con el Ayuntamiento y con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, como parte de las actividades deportivas por la Feria de la Primavera y de la Paz.
La convocatoria superó todas las expectativas, reuniendo un total de 162 competidores —tanto femeniles como varoniles—, provenientes de municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Ocosingo, así como de estados como Tabasco y Oaxaca, participando en distintas categorías.
Los mejores del evento
En el certamen local, destacó Javier Marcelino Martínez Ton (Gimnasio Titanium), quien obtuvo el campeonato absoluto en Físico, además de triunfar en Classic Physique. En Men’s Physique, el primer lugar fue para Luis Alfonso Courtois Santiago, mientras que en Fitness Bikini brilló Azul Desiree Zúñiga Morales.
El jurado estuvo conformado por jueces estatales, nacionales e internacionales, quienes evaluaron aspectos como simetría, proporción, definición muscular y presencia escénica.
Resultados Mr. y Miss Coliseo 2026
Classic Physique Novatos
1º Gael Mauricio Arango Nango
2º José Alejandro Cayetano Pérez
3º Luis Fernando Simón López
Classic Physique Clasificados
1º Alexis Gabriel Andrades García
2º Jesús Coutiño Ferraz
3º Ángel Gabriel Vázquez González
Juvenil (hasta 18 años)
1º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi
2º Cristian Adrián Maqueda Torres
3º Ernesto Alexander Ulloa Sánchez
Veteranos
1º Martín Ramiro Trujillo Pinto
2º José Guadalupe Velasco Pérez
Principiantes
1º Luis Fernando Simón López
2º Juan Diego Díaz González
3º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi
Físico Novatos
1º Gael Mauricio Arango Nango
2º Pablo Nicolás Vázquez López
3º José Alejandro Cayetano Pérez
Clasificados hasta 70 kg
1º Ángel Gabriel Vázquez González
2º Juan Carlos López Jiménez
3º Jorge Alberto Vera Jiménez
Clasificados hasta 75 kg
1º Saúl Ernesto Morales Navarro
Más de 75 kg
1º Alexis Gabriel Andrades García
2º Carlos Rodríguez Martínez
3º José Luis Rodarte Niño
Físico campeón absoluto
1º Alexis Gabriel Andrades García
2º Daniel Alejandro Vidal Castañeda
3º Ángel Gabriel Vázquez González
Men’s Physique Novatos
1º Luis Hernán Pérez Vázquez
2º Duilio Jean Pierce
3º Luis Alejandro López Coello
Men’s Physique Clasificados
1º Luis Alfonso Courtois Santiago
2º Virgilio Torres Avendaño
3º José Martín Siu Torres
Fitness Figura Clasificadas
1º Iris Anahí Pérez Vázquez
Fitness Bikini Novatas
1º Azul Desiree Zúñiga Morales
2º Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo
3º Brenda Gabriela Domínguez Cruz
Fitness Bikini Wellness Novatas
1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez
2º Carmen Alicia Vázquez Hernández
3º Perla Matías Velázquez
Fitness Bikini Wellness Clasificadas
1º Iliana Gamboa López
ResultadosMr. y Miss San Cristóbal 2026
Classic Physique categoría única
1º Javier Marcelino Martínez Ton
2º Eleonay Augusto Pinto Constantino
3º Luis Armando Hernández Pérez
Hasta 65 kg
1º Javier Marcelino Martínez Ton
2º Brayan de Jesús Bonifaz de la Cruz
3º Ernesto Alexander Ulloa Sánchez
Hasta 70 kg
1º Eleonay Augusto Pinto Constantino
2º Uriel Pérez Pérez
3º José Emmanuel Román Hernández
Campeón absoluto
1º Javier Marcelino Martínez Ton
Men’s Physique Libre
1º Luis Alfonso Courtois Santiago
2º Virgilio Torres Avendaño
3º Brayan de Jesús Bonifaz de la Cruz
Fitness Bikini Libre
1º Azul Desiree Zúñiga Morales
2º Natalia Gabriela Aguilar Trejo
3º Rosa Faustina Hernández Vázquez
Fitness Bikini Wellness Libre
1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez
2º Carmen Alicia Vázquez Hernández
3º Laura Yesenia Gómez Hernández