Alexis Andrades conquista el Mr. Coliseo 2026

Alexis Gabriel Andrades García se alzó campeón absoluto del 9º Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Coliseo 2026, celebrado en San Cristóbal de Las Casas. En este mismo marco también se llevó a cabo el 2º Campeonato Local Mr. y Miss San Cristóbal.

Andrades García (Centro, Tabasco), quien hace apenas unas semanas irrumpió en el escenario chiapaneco conquistando el campeonato Rey Pakal, tuvo otra actuación dominante en la tarima, mostrando simetría, proporción y presencia escénica para llevarse los votos de los jueces, superando al comiteco Daniel Alejandro Vidal Castañeda (Studio Fit) y al tuxtleco Ángel Gabriel Vázquez González (Gimnasio Home), quienes quedaron en segundo y tercero respectivamente.

Contó con gran respuesta

El evento fue organizado por Héctor Antonio Hernández Morales, propietario del Gimnasio Coliseo, en coordinación con el Ayuntamiento y con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, como parte de las actividades deportivas por la Feria de la Primavera y de la Paz.

La convocatoria superó todas las expectativas, reuniendo un total de 162 competidores —tanto femeniles como varoniles—, provenientes de municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Ocosingo, así como de estados como Tabasco y Oaxaca, participando en distintas categorías.

Los mejores del evento

En el certamen local, destacó Javier Marcelino Martínez Ton (Gimnasio Titanium), quien obtuvo el campeonato absoluto en Físico, además de triunfar en Classic Physique. En Men’s Physique, el primer lugar fue para Luis Alfonso Courtois Santiago, mientras que en Fitness Bikini brilló Azul Desiree Zúñiga Morales.

El jurado estuvo conformado por jueces estatales, nacionales e internacionales, quienes evaluaron aspectos como simetría, proporción, definición muscular y presencia escénica.

Resultados Mr. y Miss Coliseo 2026

Classic Physique Novatos

1º Gael Mauricio Arango Nango

2º José Alejandro Cayetano Pérez

3º Luis Fernando Simón López

Classic Physique Clasificados

1º Alexis Gabriel Andrades García

2º Jesús Coutiño Ferraz

3º Ángel Gabriel Vázquez González

Juvenil (hasta 18 años)

1º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi

2º Cristian Adrián Maqueda Torres

3º Ernesto Alexander Ulloa Sánchez

Veteranos

1º Martín Ramiro Trujillo Pinto

2º José Guadalupe Velasco Pérez

Principiantes

1º Luis Fernando Simón López

2º Juan Diego Díaz González

3º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi

Físico Novatos

1º Gael Mauricio Arango Nango

2º Pablo Nicolás Vázquez López

3º José Alejandro Cayetano Pérez

Clasificados hasta 70 kg

1º Ángel Gabriel Vázquez González

2º Juan Carlos López Jiménez

3º Jorge Alberto Vera Jiménez

Clasificados hasta 75 kg

1º Saúl Ernesto Morales Navarro

Más de 75 kg

1º Alexis Gabriel Andrades García

2º Carlos Rodríguez Martínez

3º José Luis Rodarte Niño

Físico campeón absoluto

1º Alexis Gabriel Andrades García

2º Daniel Alejandro Vidal Castañeda

3º Ángel Gabriel Vázquez González

Men’s Physique Novatos

1º Luis Hernán Pérez Vázquez

2º Duilio Jean Pierce

3º Luis Alejandro López Coello

Men’s Physique Clasificados

1º Luis Alfonso Courtois Santiago

2º Virgilio Torres Avendaño

3º José Martín Siu Torres

Fitness Figura Clasificadas

1º Iris Anahí Pérez Vázquez

Fitness Bikini Novatas

1º Azul Desiree Zúñiga Morales

2º Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo

3º Brenda Gabriela Domínguez Cruz

Fitness Bikini Wellness Novatas

1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez

2º Carmen Alicia Vázquez Hernández

3º Perla Matías Velázquez

Fitness Bikini Wellness Clasificadas

1º Iliana Gamboa López

ResultadosMr. y Miss San Cristóbal 2026

Classic Physique categoría única

1º Javier Marcelino Martínez Ton

2º Eleonay Augusto Pinto Constantino

3º Luis Armando Hernández Pérez

Hasta 65 kg

1º Javier Marcelino Martínez Ton

2º Brayan de Jesús Bonifaz de la Cruz

3º Ernesto Alexander Ulloa Sánchez

Hasta 70 kg

1º Eleonay Augusto Pinto Constantino

2º Uriel Pérez Pérez

3º José Emmanuel Román Hernández

Campeón absoluto

1º Javier Marcelino Martínez Ton

Men’s Physique Libre

1º Luis Alfonso Courtois Santiago

2º Virgilio Torres Avendaño

3º Brayan de Jesús Bonifaz de la Cruz

Fitness Bikini Libre

1º Azul Desiree Zúñiga Morales

2º Natalia Gabriela Aguilar Trejo

3º Rosa Faustina Hernández Vázquez

Fitness Bikini Wellness Libre

1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez

2º Carmen Alicia Vázquez Hernández

3º Laura Yesenia Gómez Hernández