Alexis Vega habla sobre su indisciplina

Alexis Vega forma parte de la lista de jugadores que están con la selección mexicana en la Copa América y recientemente ofreció una entrevista donde habló tanto de sus indisciplinas, como los comentarios en redes sociales, situación que toma de la mejor manera.

Vega fue cuestionado por Omar Villarreal al respecto de que Jaime Lozano, técnico del Tricolor, piensa que la cuestión personal de Alexis le afectó para ir a Europa. “Las palabras de mis técnicos las tomo de la mejor manera, no dicen ninguna mentira, todos sabemos lo que he pasado y lo que he vivido”, mencionó el actual futbolista de Toluca.

Alexis reconoce que sus indisciplinas han generado prejuicios hacia su persona, pero no le molestan. “Esas etiquetas yo me las gané, yo me aventé mis cag… Esa es la realidad, pero el profe sabe y yo sé la calidad de persona que soy el gran jugador que soy y después me toca demostrar en la cancha”, comentó en la entrevista.

Vega recordó que antes no le gustaba hablar de ese tema, pero hoy en día ya le da risa lo que en redes sociales se comenta. “A veces veo los comentarios, veo los ‘memes’, me cago de risa, pero yo soy así, siempre me he visto así con todos mis compañeros, todo lo tomo con una buena sonrisa y después trato de responder en el terreno de juego”, aseguró el seleccionado nacional.