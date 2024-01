Alexis Vega y Tito Villa se pelean en redes sociales

Las redes sociales explotaron por la pelea que protagonizaron Alexis Vega y Emanuel “Tito” Villa. Todo empezó por la opinión que expresó el comentarista de TUDN sobre la posible llegada del mexicano a la Máquina, misma que no fue del agrado del jugador.

El pasado 2 de enero Villa publicó en su cuenta de X que “Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas”. A lo que Vega le respondió en la misma red social, tachando al “Tito” de “mentiroso”.

“Tito, no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es totalmente falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor”, comentó el todavía jugador de Chivas. “Te respondo porque me extraña que siendo exjugador hagas más grande la desinformación de los medios”.

Sin embargo, Villa no se quedó callado y extendió la discusión, asegurando que tiene información precisa y el mentiroso es otro, o sea, Vega. “Idea tengo, ¡no mientas! No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente. No me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación”, escribió el exjugador de Cruz Azul.

Quien finalizó su publicación con duro mensaje para Alexis Vegas. “Yo solo doy mi opinión, no tienes por qué molestarte. No me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”, añadió el “Tito” Villa.