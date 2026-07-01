Alfredo Ruanova: correr para transformar vidas

Lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes del Atletismo recreativo en Chiapas. Alfredo Ruanova Ortega nunca imaginó que una invitación para entrenar en Caña Hueca daría origen a Corre Libre, un club que diez años después ha visto pasar a más de 800 personas y que se ha consolidado como un referente dentro de la comunidad de corredores.

La historia inició el 12 de enero de 2016. Algunos amigos observaron en redes sociales las carreras en las que participaba y le pidieron ayuda para empezar a correr. Alfredo aceptó la invitación y fijó un punto de encuentro en Caña Hueca. Aquella noche llegaron siete personas y desde entonces el grupo no ha dejado de crecer. “Pensé que sería algo temporal, pero entrenamiento tras entrenamiento fueron llegando más personas y así nació esta comunidad”, recuerda.

Su gusto por el deporte comenzó mucho antes. Aunque en su juventud practicó Futbol, fue durante una estancia académica en la Universidad de Huelva, España, en 2009, cuando descubrió el Atletismo. Primero recorría largas distancias caminando y después empezó a trotar, hasta convertir el ejercicio en un hábito que cambió por completo su estilo de vida.

Al regresar a Chiapas encontró un movimiento de corredores que apenas comenzaba a desarrollarse. En aquellos años los grupos eran pequeños y las competencias no tenían la cantidad de participantes que actualmente reúnen cada fin de semana.

Con el paso de los años fue entendiendo que muchas personas necesitaban orientación para iniciar en este deporte y decidió compartir su experiencia de manera gratuita. Así nació la esencia de Corre Libre: ayudar a cualquier persona que quisiera cambiar sus hábitos mediante el ejercicio, sin importar edad o condición física.

Durante esta década la agrupación ha formado corredores recreativos, maratonistas y atletas de montaña, pero sobre todo ha construido una comunidad basada en la amistad, la disciplina y el compañerismo. Además del crecimiento del club, Alfredo Ruanova impulsó la creación de la Asociación Estatal de Corredores y Clubes Independientes, organismo que busca dar mayor formalidad a la organización de carreras, fortalecer la colaboración entre clubes y promover proyectos deportivos con sentido social.

Su experiencia como atleta también le permitió estar al tanto de eventos nacionales e internacionales, como el Maratón de Nueva York, competencias en San Diego y diversas pruebas en México, conocimientos que posteriormente aplicó en la organización de carreras en Chiapas.

Evolución

Considera que el Atletismo ha evolucionado enormemente. Hoy existen mejores implementos deportivos, tecnología aplicada al entrenamiento, mayor difusión mediante redes sociales y una oferta de carreras que hace algunos años parecía impensable.

A su juicio, competencias como la Carrera del Parachico, la Carrera Regreso a Casa de la Escuela Secundaria del Estado, la Camino al Cielo, el Medio Maratón Farrera y diversos eventos realizados en San Cristóbal de Las Casas y Comitán han contribuido al crecimiento del deporte en la entidad.

Sin embargo, asegura que el verdadero protagonista siempre será el corredor popular, aquel que se esfuerza diariamente para mejorar su salud y su calidad de vida, aunque nunca suba a un podio.

Acciones

Uno de los aspectos que más orgullo le generan no son las medallas ni las competencias, sino las acciones sociales impulsadas por Corre Libre. Gracias a distintas carreras y actividades han logrado reunir alimentos y apoyo para albergues, refugios para mujeres, casas asistenciales y organizaciones que atienden a personas en situación vulnerable.

Para Ruanova, correr representa una herramienta para construir una mejor sociedad. Después de diez años de trabajo, asegura que su principal objetivo sigue siendo el mismo: formar comunidad, promover un deporte responsable y dejar bases sólidas para que las nuevas generaciones continúen fortaleciendo el Atletismo en Chiapas.

“Queremos que correr siga siendo un espacio para unir personas, fomentar hábitos saludables y demostrar que el deporte también puede transformar vidas”, concluyó.