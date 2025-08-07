Alistan arranque de la Liga Soccer 7 Sport

La emoción del Futbol 7 se reactivará con fuerza en Tuxtla Gutiérrez gracias al próximo arranque de la Liga Soccer 7 Sport, certamen que tendrá como sede el parque recreativo Caña Hueca y que ha comenzado su etapa de inscripciones para conformar un campeonato competitivo, vistoso y con una atractiva bolsa de premios.

Organizado por Grupo Alcar, el torneo busca reunir a los mejores equipos de la capital chiapaneca, en una modalidad de alto dinamismo como el Futbol 7. De acuerdo con la convocatoria, el costo de inscripción será de mil pesos y quienes hagan el pago de contado recibirán un balón oficial como incentivo.

La inauguración está programada para el domingo 10 de agosto y se espera una importante participación de escuadras tanto nuevas como ya consolidados, con el objetivo de disputarse los primeros lugares y posicionarse en esta nueva competencia local.

En cuanto a los premios, la organización anunció que el cuadro campeón se llevará una suma de 5 mil pesos, más su trofeo, mientras que el subcampeón obtendrá 2 mil pesos. Además, entregarán una recompensa de mil pesos al conjunto que gane la Copa, lo que significa un elemento extra de competitividad.

La propuesta ha comenzado a tener buena respuesta entre los jugadores y equipos amateurs de Tuxtla Gutiérrez, quienes destacan la seriedad de los organizadores y las condiciones ideales que ofrece Caña Hueca para desarrollar este tipo de encuentros, con canchas bien iluminadas y espacios adecuados para el público.

A través de sus redes sociales oficiales, la liga ha compartido los canales de contacto para inscripciones y resolución de dudas, brindando atención personalizada a través del número 9611861524 y las páginas @Soccer7sport y @GrupoAlcar.

Este torneo se proyecta no solo como una competencia deportiva, sino también como un oportunidad para la sana convivencia, la formación de talentos y la reactivación deportiva de fin de semana en la capital chiapaneca.