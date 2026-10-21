Alistan campeonato nacional de Muay Thai

Comenzó la cuenta regresiva rumbo al Campeonato Súper 8 WBC de Muay Thai México 2026, el cual se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en el Centro Integral de Boxeo Romeo Anaya, ubicado en la colonia San José Terán de Tuxtla Gutiérrez, bajo la organización de Contender Chiapas, con el lema “El combate nos define”.

Jorge Flores Cruz, entrenador de Thaichamp Chiapas, informó que durante la competencia estará en disputa el cinturón de campeón estatal avalado por el WBC, correspondiente a la división superligero de 140 libras, además de cuatro títulos de Contender.

La electrizante jornada contempla la participación de representantes de Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Chiapas, quienes competirán en las ramas femenil y varonil, dentro de las modalidades amateur y semiprofesional.

Combates confirmados

La cartelera semiprofesional incluirá tres enfrentamientos con representantes de Quintana Roo, Veracruz y Chiapas, como parte de la programación que prepara Contender para esta edición del campeonato.

Se enfrentarán Jony “El Zancudo” Vázquez (Fighters 317, Quintana Roo) contra Luis “El Tiburoncín” Joo (Thaichamp, Chiapas); Alan Reynoso (Clan XLL, Veracruz) ante Ricardo “El Macho” Aguilar (Tiger Gym, Chiapas), y Luis Morales (Clan XLLL) contra Rausell “El Pantera” Hernández (Siam Pazos Camp, Chiapas).

Oportunidad de mostrarse

Por su parte, entre los combates amateurs destaca el enfrentamiento femenil entre Valeria Alvarado, de La Huella de Tuxtla Gutiérrez, y Karmyn “Pacman” Maldonado, del club Perros MMA de Ciudad de México.

En la rama varonil participarán Jesús “Tanwanchuyu” Santos, de Shark Team de Tlaxcala, frente a Jait Delgado, de La Huella, así como Luis Alfonso Gómez, de Thaichamp Tabasco, contra Carlos “El Chorizo” Escobar, de Toop Fighter Faraón Team.