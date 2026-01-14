Alistan emparrillado del 9º Abierto Nacional

El 9º Abierto Nacional de Tocho Bandera lanzó su convocatoria oficial, en la que destaca el cambio de sede, pues tendrá como escenario la ciudad de Comitán de Domínguez, del 12 al 15 de marzo.

Después de varias ediciones en San Cristóbal de Las Casas, se determinó moverlo a tierras comitecas por todas las facilidades que les está brindado esta localidad, de acuerdo con lo que comentó para “Cuarto Poder” el “coach” Eduardo Serrano, titular el comité organizador.

De igual forma, resaltó que uno de los objetivos —además del deportivo— es mostrar a los visitantes de otras partes de la República Mexicana una ciudad más de Chiapas, como parte del apoyo a la promoción turística, y que además conozcan las maravillas que ofrecen sus alrededores.

Bases del campeonato

El campeonato tendrá lugar en la Unidad Deportiva Dr. José Manuel Velasco Siles y dividirá sus fechas de acuerdo con las categorías en acción.

Para la infantil C8, infantil C10, infantil C12 e infantil C14, así como para la juvenil C16 y juvenil C18, los partidos se llevarán a cabo el jueves 12 y viernes 13 de marzo. El primer día se disputarán las dos rondas iniciales y el segundo, la de “playoffs”, semifinales y final.

En mixta libre los encuentros se celebrarán los días viernes 13 y sábado 14 de marzo, al igual que la división Universitaria (19-24 años), en femenil, varonil y mixta. La libre femenil y varonil está programada para el sábado 14 y domingo 15 de marzo, lo mismo que la master +35, que contempla femenil, varonil y mixta.

El reglamento de competencia establece que los equipos deberán presentarse con banderolas y balón de juego, con un máximo de 15 jugadores. En el caso de las categorías mixtas, se jugará un medio con tres mujeres y dos hombres, y el siguiente con dos mujeres y tres hombres.

Será responsabilidad de cada escuadra y cada jugador contar con seguro médico, y los organizadores proporcionarán auxiliares médicos para atender a elementos en el campo en caso de ser necesario.

Inscripción y premios

La cuota de inscripción es de 4 mil pesos, con cierre de registros para el 1 de marzo. Como “plus” para incentivar la participación, los clubes que se inscriban en las ramas femenil y varonil tendrán gratis la inscripción al mixto en la misma categoría.

Como requisito para participar deberán presentar róster, copia de acta de nacimiento, identificación original con fotografía y jugar con uniforme, el cual deberá tener números visibles al frente y atrás). En el caso de los equipos infantiles y juveniles se hará el registro de jugadores el miércoles 11 de marzo, en un hotel por confirmar de la sede, en horario de 16:30 a 21:00 horas.

En cuanto a la premiación, en infantil y juveniles entregarán trofeo, medallas y banderolas al primer lugar; trofeo y medallas al segundo lugar y reconocimiento especial al jugador más valioso (MVP) de la final.

En el caso de las categorías libre y master, habrá trofeo, medallas y playeras de campeón para el primer lugar; trofeo y medallas para el subcampeón y también el reconocimiento especial al MVP de la final.