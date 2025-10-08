Alistan espectacular arranque ceremonial

Todo está listo para que se lleve a cabo el arranque ceremonial de la Carrera Panamericana, este miércoles 8 de octubre, a las 18:00 horas, en el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por autoridades del sector turismo del gobierno del estado de Chiapas y dirigentes del comité organizador, en conferencia de prensa efectuada en el auditorio del Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas, donde este inicio de semana estuvo montado en parque cerrado de vehículos para su escrutinio.

Dejará buenas sensaciones

María Eugenia Culebro, secretaria de Turismo de Chiapas, abrió la participación de las autoridades, destacando que el gobierno de la entidad logró traer de vuelta la Panamericana para las nuevas generaciones.

Este evento de gran prestigio y tradición —aseguró— dejará una fuerte derrama económica, además de mostrar al mundo que Chiapas es un estado seguro y confiable para los visitantes.

Por su parte, Segundo Guillén, coordinador general ejecutivo de la misma dependencia, indicó que se busca regresar el brillo a la marca “Chiapas”, y la Panamericana de seguro tendrá un eco muy importante a favor de la entidad.

En este mismo tenor, recordó que mediante el Chiapas Legacy Tour, celebrado el pasado domingo en Frontera Comalapa, La Trinitaria y Comitán de Domínguez, se promueven otras regiones. Asimismo, los autos estarán en otros municipios como Copainalá con el Warm Up, pasando por la ruta zoque, un destino poco conocido.

Resaltó que llegarán a Chiapa de Corzo el mediodía de este miércoles, para una comida en el Exconvento de Santo Domingo, cerrando las actividades del 8 de octubre con el arranque ceremonial en el parque central, una salida espectacular que quedará para el recuerdo.

“Chiapas hoy está más vivo que nunca. Somos el estado más seguro del país”, añadió.

De tres a dos etapas de velocidad

En aspectos técnicos, Carlos Cordero, director de carrera, informó que debido a las lluvias se tuvo que quitar una de las tres etapas de velocidad programadas para el día jueves 9 de octubre, de Chiapas a Oaxaca.

Se mantiene la de la localidad El Chapopote; sin embargo, la de Cintalapa se descartó por las lluvias que afectaron la carretera, y la otra contemplada es la de Rizo de Oro. En este sentido, hizo un llamado a la población para estar al pendiente de la competencia y despejar los caminos para el paso de los 75 autos registrados.

Finalmente, Karen León, directora general de la Carrera Panamericana, dijo que todos los pilotos se sienten en casa, pues hay un gran cariño de parte de la gente de Chiapas. De igual forma, resaltó el regreso de la Panamericana a Puebla y Zacatecas, llevando un evento cercano y gratuito para el público.

“Esperamos que la gente pueda disfrutar el gran espectáculo que ha preparado el gobierno del estado”, sentenció.