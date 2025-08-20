Alistan festejo patrio en La Coleta

Bautizado como Festejo Charro Taurino 2025, San Cristóbal de Las Casas ya se prepara para celebrar el mes de la patria con una tradicional novillada en la Plaza de Toros La Coleta.

Los empresarios Rafael Ramírez y Jorge Martínez dieron a conocer el cartel que se presentará el domingo 14 de septiembre a partir de las 4:30 de la tarde y que incluirá entre sus amenidades a los espectaculares Forcados Amadores de México y los electrizantes Recortadores Xiqueños.

Mientras que la cartelera de novilleros estará conformada por el tlaxcalteca Jesús Sosa y el michoacano Vladimir Díaz, además de la presentación del rejoneador Mario Sandoval.

Los espadas juveniles lidiarán en total seis novillos que vienen a Chiapas desde Tlaxcala, tres de la ganadería Tepetzala y otros tres de Don José María González.

Dio inicio la preventa

Las taquillas de La Coleta están abiertas para los amantes de la tauromaquia y público en general que deseen adquirir sus boletos para tribuna de sombra y sol con anticipación.

La empresa Espectáculos Taurinos Ramírez también ha anunciado los precios de las entradas para la gran novillada, que ya están a la venta —en horarios desde las 8:30 hasta las 19:30 horas— con un valor de 300 pesos en sombra y 200 en los tendidos de sol, destacando el dos por uno para niñas y niños.