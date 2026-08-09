Alistan la Eliminatoria Estatal 2026

De acuerdo con la convocatoria, las eliminatorias regionales se desarrollarán del 25 al 27 de septiembre, periodo en el que los equipos participantes buscarán su clasificación para la fase estatal, programada del 23 al 25 de octubre.

El evento comprende cuatro categorías para las ramas juveniles, con la intervención de ocho equipos por cada división. En el sector 2015-2016 competirán jugadores de 10 y 11 años; mientras que el de 2013-2014 estará dirigido a basquetbolistas de 12 y 13 años.

Asimismo, se contempla la división 2011-2012, correspondiente a las edades de 14 y 15 años, además de 2010-2009, para jóvenes de 16 y 17 años. De esta manera, serán 32 equipos los que tendrán la oportunidad de disputar la etapa estatal, distribuidos entre las cuatro categorías.

Como parte de la organización del proceso, se llevará a cabo una junta el sábado 12 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en el Hotel Eco City, en Tuxtla Gutiérrez. Este encuentro servirá para establecer los principales detalles de la competencia y dar paso formal a la participación de los equipos que tratarán de convertirse en los representantes de Chiapas en las siguientes fases de la Liga Telmex Telcel.

Con esto, el Basquetbol chiapaneco tendrá nuevamente un importante escenario para impulsar el talento infantil y juvenil, además de brindar a niñas, niños y jóvenes la oportunidad de competir, adquirir experiencia y demostrar sus condiciones.

El camino rumbo a la gloria comenzará en septiembre, cuando las distintas regiones del estado entren en acción en busca de los boletos para la fase estatal.