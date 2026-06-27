Alistan nueva fecha en Caña Hueca

La actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continuará este sábado 27 de junio con la disputa de la jornada 7 del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, fecha en la que seis partidos de la rama femenil darán vida a una intensa agenda deportiva en la cancha C-1 del parque recreativo Caña Hueca.

Desde las 8 de la mañana comenzarán las emociones con el juego de Adlers Infantil y Adlers Juvenil, correspondiente a la segunda fuerza, en un duelo que pondrá frente a frente a dos conjuntos del mismo club, lo que garantiza un choque de intensidad y conocimiento mutuo en la cancha.

Más tarde, a las 9:00 horas, Adlers Infantil volverá a la actividad para medirse con Panteras, también dentro de la segunda fuerza femenil. Este compromiso permitirá conocer la capacidad de recuperación del conjunto infantil, que disputará dos encuentros consecutivos durante la jornada sabatina.

Tercer duelo

Está programado para las 10:00 horas, cuando Freyas enfrente a Místico VC en otro juego correspondiente a la segunda fuerza. Ambos equipos buscarán sumar unidades importantes para mantenerse en la pelea dentro de la clasificación general y fortalecer sus aspiraciones rumbo a la segunda mitad del campeonato.

La actividad continuará a las 11:00 horas con el choque entre Cinalex y Aztecas, correspondiente al Grupo A de la primera fuerza femenil. Este encuentro destaca por reunir a dos escuadras acostumbradas a protagonizar partidos muy disputados, gracias al buen nivel técnico que ambas han mostrado durante la presente temporada.

Al mediodía, Diosas hará su presentación para enfrentar precisamente a Cinalex, que tendrá doble participación en esta fecha. Este compromiso también corresponde al Grupo A de la máxima categoría femenil y será una oportunidad importante para que ambos equipos continúen sumando puntos en una división caracterizada por su gran competitividad.

La programación concluirá a la 1 de la tarde con el enfrentamiento entre ADN Voley y PJF, correspondiente a la segunda fuerza femenil. Ambos conjuntos buscarán cerrar con victoria una jornada que reunirá a algunos de los cuadros más representativos del Voleibol capitalino.

Compromiso

Con esta séptima fecha, la Liga OMA mantiene su compromiso de fortalecer el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, brindando espacios de competencia para deportistas de diferentes categorías y consolidando un torneo que se ha convertido en uno de los más importantes del estado.

Las expectativas son altas para esta nueva fecha en la que se espera una importante asistencia de familiares, entrenadores y aficionados que respaldan el crecimiento del Voleibol chiapaneco, disciplina que continúa sumando practicantes y elevando su nivel competitivo gracias al trabajo constante de clubes, entrenadores y directivos.