Alistan primera Copa Engracio’s 2026

Todo está listo para la primera edición de la Copa Engracio’s, que se realizará el próximo 5 de diciembre de 2026 en las instalaciones del Instituto del Deporte del estado de Chiapas a partir de las 10:00 de la mañana con los mejores exponentes de esta arte marcial.

Así lo confirmó Javier Ley, presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, quien explicó que el torneo se organiza en el marco del décimo aniversario de la academia Team Engracio’s y se disputará en la modalidad de Gi.

El dirigente detalló que, para programar los combates en tiempo y forma, las inscripciones se cerrarán el próximo 20 de noviembre, por lo que hizo el llamado a las escuelas a apartar su lugar con anticipación.

“La invitación está abierta a las escuelas y academias, el evento contempla las categorías de niños, juveniles, adultos y máster, será una gran fiesta deportiva, donde se celebrará una década del Team Engracio’s», declaró Javier Ley.

Puntualizó que la Copa Engracio’s cuenta con el aval de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, lo que garantiza un evento ordenado y con combates bien programados para todos los participantes.

“Los invitamos a que se sumen al evento, la participación de cada academia contribuye al crecimiento y al fortalecimiento del jiu jitsu en Chiapas”, agregó.