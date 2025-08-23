Alistan segunda edición de A Toda Velocidad

El club deportivo El Delfín de Chiapas dio a conocer las bases para el 2º Torneo de Natación A Toda Velocidad, a celebrarse el domingo 31 de agosto, a partir las 9 de la mañana, en la alberca del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La convocatoria establece que este certamen será clasificatorio para el Festival de Relevos Fiestas Patrias 2025 —del próximo mes de septiembre—, por lo que solo son elegibles nadadores pertenecientes a El Delfín Oriente, Poniente y Centro de Entrenamiento.

El cupo para el torneo A Toda Velocidad es limitado y las inscripciones ya están abiertas en las diferentes instalaciones de El Delfín. Los registros se cierran el 27 de agosto.

Las categorías contempladas son 6 y menores, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-19 años, y másters, divididos en 20-29, 30-39, 40-49 y 50-59, así como 60 y mayores.

Es oportuno mencionar que los participantes contenderán en 25 metros mariposa, dorso, pecho y crol, mientras que el sistema de competencia será el de final contra reloj y las pruebas serán cronometradas con toque electrónico bajo el sistema Meet Manager.

Detallaron que la sesión comenzará a las 8:00 horas con el correspondiente afloje, mientras que a las 9:00 inician las pruebas. Al término de la jornada se premiará con medallas conmemorativas a todos los nadadores participantes.