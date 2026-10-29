Alistan torneo de aniversario

Con una bolsa de premios de 350 mil pesos y la expectativa de reunir a más de 500 participantes, Wolis Pádel Club anunció la celebración de su quinto aniversario, con un torneo programado del 25 al 29 de noviembre.

En rueda de prensa, David Pulido, director comercial; el empresario Edwin Rodríguez y Geraldine dieron a conocer los detalles de la competencia, que contará con 11 categorías, en las ramas femenil y varonil.

Expectativa

Uno de los principales objetivos de la organización es atraer jugadores de otras entidades mediante la incorporación de una categoría profesional, con la intención de elevar el nivel competitivo y ampliar la participación.

Edwin Rodríguez agradeció la asistencia y destacó que se encuentran enfocados en la preparación de un torneo que buscan convertir en el más grande organizado en Chiapas de esta disciplina. Asimismo, señaló la importancia de ofrecer un ambiente agradable para los jugadores, sus acompañantes y toda la comunidad del Pádel.

Actividades

Además de la actividavd deportiva, el programa contempla rifas y regalos con diferentes dinámicas, como parte de los festejos por el quinto aniversario del club. Las inscripciones tendrán un costo de 950 pesos y permanecerán abiertas hasta el lunes 23 de noviembre.

La organización busca superar la cifra de 500 jugadores, por lo que invitó a los interesados a asegurar su lugar para formar parte de la celebración.

Con cinco días de competencia, diversas categorías y premios económicos, el club se prepara para conmemorar su aniversario con una convocatoria dirigida tanto a jugadores habituales como a nuevos participantes de este deporte.