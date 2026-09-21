Almada explica por qué no jugaron refuerzos

Guillermo Almada volvió a modificar la línea defensiva del América en este torneo Apertura 2026, y en esta ocasión lo hizo frente a las Chivas en el Clásico de México.

Los canteranos azulcrema Emilio Lara y Miguel Vázquez fueron los centrales, Israel Reyes fue ubicado en la media de contención junto a Alan Cervantes y en las bandas estuvieron Cristian Borja y Dagoberto Espinoza.

Para este choque ante el Guadalajara se esperaba que, por lo menos, los centrales Santiago Bueno y Santiago Ramos aparecieran en la banca, pero no fue así. El estratega de las Águilas decidió cuidarlos y darles una semana más de adaptación.

“Tenemos que adaptarnos a otra característica de juego. Los dos Santiagos están en el peor momento, es cuando más sienten la altura y están en ese proceso de adaptación. Los evaluamos día a día”, declaró el charrúa en conferencia de prensa.

Almada no quiere dar motivos para interrumpir la adaptación de los últimos dos refuerzos del América, por lo que decidió cuidarlos y ante los Rayos del Necaxa, la siguiente semana en Aguascalientes, podrían tener su debut en el futbol mexicano.

“Sufrieron mucho esta semana, más Bueno que Ramos, por eso queremos darles las armas para que estén bien. Desde el punto de vista humano van bien y están en el proceso de adaptarse a la altura”, explicó Guillermo Almada.