Alonso Salinas destaca en Challenge Series

Alonso Salinas, piloto de la escudería APX Ventures-Alpha Racing, culminó su temporada debut en la Challenge Series de Nascar México, dentro del Top 10 de la categoría y como el segundo mejor novato.

Para el mexiquense, este año fue de muchas satisfacciones, ya que logró superar a varios pilotos con mayor experiencia en su categoría y tras los resultados registrados en las 14 fechas disputadas, se afianzó el segundo puesto en el rubro de Novato del Año, que se oficializó tras la última carrera efectuado en tierras poblanas, siendo además séptimos de la división.

“Cerramos en un séptimo lugar y aunque no es lo hubiésemos querido, debemos valorar la buena adaptación al auto y nuestro ingreso a los ‘playoffs’. Obviamente, agradecer al ingeniero David Tame, a los mecánicos, a mi familia y en especial a todos los patrocinadores, que sin su apoyo esto no sería posible”, sentenció Alonso, quien desde ahora inicia su preparación para la próxima Temporada 2026 de la Nascar México Series.