La segunda cita de Nascar México Series en 2024 está por llegar, y con esta una buena oportunidad para Rogelio López, Eloy Sebastián López y el Alpha Racing de obtener otro triunfo.

Rogelio ve en el Súper Óvalo Chiapas una buena opción para salir con la victoria. “Tuxtla es una pista que me gusta y que se me da como piloto. Hay una buena puesta a punto para el auto; sin embargo, no hay que confiarnos porque eso nos puede cortar a la hora de la calificación y en la carrera misma”, explicó el conductor del auto 6 patrocinado por Akron y Volaris.

Por su parte, el piloto de origen oaxaqueño Eloy Sebastián López llega a Chiapas como líder en Challenge, con 39 puntos, por delante de Víctor Barrales (32) y Andrik Dimayuga (30).

De esta forma el originario de Aguascalientes y Eloy están listos para comenzar este sábado con las sesiones de prácticas y calificación.