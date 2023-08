Altamirano carga contra el arbitraje

Molesto por la derrota sufrida ante Reboceros de La Piedad (1-2), en el marco de la jornada 3 de la Temporada 23-24 de la Liga Premier A, Héctor Altamirano, entrenador de Cafetaleros de Chiapas, lamentó que el silbante fuera uno de los factores que condicionaron a su equipo.

Si bien el estratega se ha mostrado respetuoso de los silbantes y no es su costumbre hablar de lo que se sanciona en la cancha, dijo que le provocó extrañeza recibir al medio tiempo una amenaza del árbitro central Eduardo Reynosa Martínez, misma que afectó a sus jugadores.

“Nos viene pasando; el equipo cae en frustración. Me parece que el árbitro nos condiciona. Nos amenazó al medio tiempo que iba a comenzar a expulsarnos y no sé por qué. Nos condiciona y hay que darle mérito al rival, ellos empujaron y lograron su objetivo”, manifestó el técnico cuyo cuadro al final se quedó con solo nueve elementos en cancha, tras las expulsiones del goleador Klinsman Calderón y el mediocampista Pablo Gómez.

A pesar de esta situación, el entrenador reconoció que también fueron víctimas de sus errores y hay que recomponer porque el certamen avanza rápido. “Nosotros dejamos de hacer cosas; el rival cuenta y me voy molesto, ya nos ocurrió que dejamos de trabajar lo que hacemos en la semana. Basamos la estructura en tener la pelota y cuando no pasa, el equipo lo resiente. Creo que hay que ajustar, recomponerse, porque el torneo va rápido. Es un torneo largo, pero estamos dando ventajas al no capitalizar las opciones que tenemos”, manifestó.

Altamirano Escudero expuso también que a su escuadra le está faltando mantener la idea que se trabaja y evitar los errores que los han llevado a sufrir dos derrotas seguidas. “No supimos controlar los momentos, cedimos la iniciativa y cuando perdemos la cabeza damos muchas armas ante un rival que estaba volcado”, señaló.

Contra Escorpiones

Finalmente, “El Pity” Altamirano dijo que tendrán que dar vuelta a la página y pensar en el siguiente partido contra Escorpiones FC. Por lo mismo, no dudó en lanzar la invitación a la afición para que acompañe al equipo el próximo sábado en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna y así salir de este pequeño bache.

“Ojalá sigan apoyando, es un torneo complicado y difícil. Nuestro equipo tiene que recomponer porque está confeccionado para estar arriba. Hemos cometido errores y hay que trabajar. Es importante encontrar el equilibrio emocional y decirles que vamos a estar peleando y que podamos alcanzar los objetivos”, sentenció.