Álvarez es presentado con el Fenerbahçe

Edson Álvarez ya fue presentado como nuevo futbolista Fenerbahçe de la Superliga de Turquía. El centrocampista mexicano aterrizó en el país transcontinental el viernes pasado, con el objetivo de completar su traspaso con el segundo equipo más ganador en la historia del Futbol turco.

Luego de cumplir con los exámenes médicos protocolarios y de pulir los últimos detalles de su contrato, el capitán de la selección mexicana se convirtió oficialmente en refuerzo del equipo de José Mourinho. Durante la madrugada de este sábado, el Fenerbahçe anunció la llegada del dos veces mundialista con un video y el siguiente mensaje: “Bienvenido a nuestra familia, Edson Álvarez”.

Como parte de su presentación se pudo observar al canterano del América al puro estilo mexicano: comiendo tacos y nachos. En la conferencia de prensa de su presentación, el mediocampista tricolor reconoció que llegó al equipo turco para “pelear por la camiseta” y que tratará de ofrecer su mejor versión.

“Como jugador del Fenerbahçe, mostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí. Llevo la camiseta del Fenerbahçe desde ahora mismo y daré lo mejor de mí; nuestra afición no debería tener ninguna duda”, declaró.