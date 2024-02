Álvaro Ortiz se sincera tras perder en Vidanta

El golfista mexicano Álvaro Ortiz se encontraba dando la campanada en el Mexico Open at Vidanta 2024 al ser el líder de la clasificación general.

Sin embargo, el golfista mexicano no tuvo su mejor actuación en la tercera ronda del torneo del PGA Tour y dejó escapar la cima de la tabla.

Al terminar con un dos sobre par y únicamente realizar un “birdie” a lo largo de los 18 hoyos del campo de Vidanta en Puerto Vallarta, el tapatío comenzará la cuarta y última ronda con un nueve bajo el par.

Álvaro, de 28 años, se sinceró tras su participación en el tercer día de actividad y aceptó que el resultado no fue el esperado en cuanto a las expectativas que tenía, pero que está satisfecho por el proceso que ha tenido en la tercera edición de este certamen.

“No fue mi mejor día, (pero) me llevo buenas sensaciones. Pegué muchos buenos tiros, un par para terminar en el 17 y 18, el gran “birdie” para cerrar, la verdad buen sabor de boca. (Estoy) contento como estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, estoy en buena posición para rescatar algo”, reconoció.

No obstante, Ortiz reveló que le pegó anímicamente el hecho de no haber podido responder al apoyo que le brindó el público mexicano presente en Bahía de Banderas.

“La verdad me duele el haber jugado mal, estuvo bien bonito ver a la gente desde el hoyo uno conmigo hasta el hoyo 18. Me duele que no les pude hacer “birdie” hasta el último, no los hice gritar en ningún hoyo en todo el campo”, compartió.

Álvaro Ortiz también manifestó que el ser líder de la clasificación general le jugó una mala pasada en cuanto a los sentimientos con lo que tuvo que lidiar antes de iniciar la tercera ronda.

“Estaba un poco nervioso, más de lo que esperaba la verdad. Los nervios me afectaron un poco en los primeros hoyos. Voy a hacer algunos ajustes técnicos para rescatar algo de esta semana”.

El representante de nuestro país mejor ubicado, hasta el momento, en el Mexico Open at Vidanta 2024 aprovechó para agradecer el apoyo de público local y no dudó en mandarles un mensaje.

“Es increíble ver a todos los mexicanos que gritaban como locos. Es bonito sentir el apoyo, es cálido poder jugar en casa y muy agradecido con toda la gente. Es lindo ser, hasta ahorita, el mejor mexicano”, expresó.