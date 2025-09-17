Amarga presentación ante Dragones

Pavones ADMC sucumbió en su primer partido oficial en la Liga TDP al son de 2 goles contra 0 frente a Dragones de Oaxaca, en duelo celebrado en el estadio Independiente MRCI en Tlacochahuaya, Oaxaca.

Debido a temas administrativo el cuadro tuxtleco solicitó cambiar de sede el encuentros; es decir, que de estar programado para jugar en el campo de CU de la Unicach en Tuxtla Gutiérrez, se pasó para la cancha del rival, ventaja que Dragones no desaprovechó, si bien para la segunda vuelta del campeonato tendrá que devolverle la cortesía a Pavones.

Primer tiempo nivelado

Dragones hizo sentir su ofensiva desde el arranque, exigiendo al exportero de Jaguares FC de la Liga Premier, Juan Manuel Álvarez, quien tuvo que emplearse a fondo para mantener la portería imbatida.

Jesús Molina tuvo el mejor acercamiento para Pavones al minuto 17, con un potente disparo que desvió el portero Randall Ramírez. Los oaxaqueños lograron inclinar la balanza a su favor al minuto 29 mediante una acción de táctica fija en la que Jesús Barradas apareció en el área para firmar el 1-0.

El equipo dirigido por Manuel Pérez Avendaño buscó responder y tuvo aproximaciones de peligro a través de Mario Gómez y Tadeo Mundo, aunque sin evitar irse abajo en el marcador al medio tiempo. Para el complemento, los tuxtlecos insistieron y fueron por el empate, generando llegadas de peligro con Mundo y Luis Santos, pero sin tener éxito.

No obstante, parecía que el cuadro capitalino podría rescatar el empate al 82 en un penal a favor que cobró Jesús Molina y que detuvo el portero Ramírez. De ahí nació la vertiginosa jugada con la que Dragones de Oaxaca sentenció el encuentro gracias al gol de Christopher Brito.

De este modo los chiapanecos sumaron su segundo descalabró, pues perdieron su primer partido en la mesa contra Antequera FC, por lo que están sin puntos en el grupo 2. Su siguiente duelo será de visita contra Pijijiapan FC.

Por su parte, Dragones consiguió sus primeros tres puntos y en la jornada 3 será local de nuevo, ante Felinos 48 de Tabasco.