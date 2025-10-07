Amazonas impone su dominio en la Liga OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez” vivió su jornada inaugural en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, donde el espectáculo y la emoción se hicieron presentes desde los primeros encuentros. Entre los duelos más destacados está el que protagonizó Amazonas, que inició con paso firme al derrotar contundentemente a Transportes con parciales de 25-10 y 25-18.

Desde el primer saque, las Amazonas demostraron su superioridad técnica y táctica. Su orden en la cancha, acompañado por una ofensiva constante y un servicio preciso, les permitió dominar el primer set sin conceder un solo punto, dejando en claro su preparación y compromiso de cara a la nueva temporada.

Segundo set

En el segundo parcial, Transportes mostró mayor resistencia y logró sumar unidades importantes gracias a su esfuerzo en la recepción y defensa. Sin embargo, Amazonas mantuvo el control del ritmo de juego y, con ataques certeros desde las esquinas, cerró el encuentro a su favor para llevarse el triunfo por la vía rápida.

El resultado coloca a Amazonas entre los equipos a seguir en la presente edición de la Liga OMA, un certamen que año con año reúne a los mejores conjuntos femeniles de la capital chiapaneca. Su debut fue una muestra clara del nivel competitivo que poseen y del trabajo que han realizado durante las últimas semanas en sus entrenamientos.

Durante la jornada también vieron acción conjuntos como Panteras, Diosas, Linces, Secretaría de Educación, Europaraíso, Guerreras A Team, Gacelas y Telerinas, quienes completaron el calendario de apertura. Los marcadores reflejaron una paridad interesante en varios encuentros, pero también la presencia de escuadras que buscarán consolidarse rápidamente entre las favoritas.

Otros resultados

El enfrentamiento entre Gacelas y Europaraíso, por ejemplo, fue otro de los partidos destacados del día, finalizando con marcadores de 25-15 y 25-10 a favor de las primeras, mientras que Guerreras A Team superó a Siete por 25-9 y 25-17, mostrando igualmente un nivel sólido.

Por su parte, Telerinas no pudo resistir el ritmo de Guerreras, cayendo 25-12 y 25-21 en un duelo que mantuvo la atención del público por la intensidad de los intercambios y la garra de ambas plantillas. En otro frente, Panteras venció a Secretaría de Educación por 25-16 y 25-18, demostrando también que llegan en buena forma a este nuevo torneo.

El auditorio municipal lució con un ambiente vibrante, con gradas ocupadas por familiares y aficionados que alentaron en todo momento. La Liga OMA, una de las más tradicionales de la capital, continúa reafirmando su compromiso con la promoción del deporte y la integración de las comunidades a través del Voleibol.