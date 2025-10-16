Amazonas United gana, gusta y golea

El talento y la garra se hicieron notar en el Torneo Interno Médica Mavel, que se celebra en las instalaciones de la Preparatoria Número 2 del Estado.

En una tarde llena de intensidad y emociones, Amazonas United, el único equipo femenil del certamen protagonizó una actuación memorable al derrotar con autoridad a Tepic FC por marcador de 4-1, resultado que las coloca a un paso de la clasificación a la siguiente ronda.

Desde el silbatazo inicial, las Amazonas demostraron que no solo participan para competir, sino para trascender. Con una ofensiva bien estructurada, presión constante y velocidad por las bandas, dominaron el encuentro frente a un rival que no logró contener el ímpetu y la precisión del conjunto dirigido con gran disciplina táctica.

Heroína del triplete

La figura indiscutible del partido fue Andy, quien firmó una actuación espectacular al anotar tres goles y convertirse en la pesadilla de la defensa rival. Su capacidad para encontrar espacios y definir con potencia marcó la diferencia desde el primer tiempo, en el que las Amazonas impusieron su ritmo y controlaron el balón con autoridad.

El marcador se abrió tras una combinación ofensiva impecable: un pase filtrado que dejó a Andy frente al arco para definir con serenidad y poner el 1-0. A partir de ahí, el dominio fue total. Minutos después, una jugada colectiva derivó en el segundo tanto, también obra de Andy, que con una definición cruzada amplió la ventaja para su equipo.

El tercer tanto llegaría antes del descanso, en una jugada desafortunada para Tepic FC, cuando Alonso Macías intentó despejar un centro y terminó enviando el balón al fondo de su propia portería, firmando así el autogol que significó el 3-0 parcial y desató la algarabía entre las jugadoras de Amazonas United.

Intensidad

En el complemento, el cuadro femenil mantuvo su intensidad y selló la goleada con el tercer tanto personal de Andy, quien completó su “hat-trick” con una jugada individual que dejó sin opciones al guardameta. Su desempeño la consolidó como la figura más destacada del encuentro y una de las revelaciones del torneo.

Tepic FC pudo descontar gracias a un remate de Gerardo Morales, que aprovechó un rebote dentro del área para marcar el gol del honor. Sin embargo, la reacción llegó tarde ante un equipo que nunca bajó los brazos y que, con orden y determinación, defendió su ventaja hasta el silbatazo final.

La victoria de Amazonas United representa mucho más que tres puntos. Es un golpe de autoridad que reafirma el potencial del Futbol femenil dentro de un torneo en el que compiten mayoritariamente escuadras varoniles. Su compromiso, cohesión y estilo ofensivo las han convertido en uno de los conjuntos más atractivas de la competencia.

Con este resultado las Amazonas se colocan a una sola victoria de asegurar su pase a la siguiente ronda, un logro que demostraría que la constancia y el trabajo en equipo pueden superar cualquier barrera. Su próxima presentación será decisiva, y la expectativa crece entre los aficionados que han seguido su inspiradora participación.