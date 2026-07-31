Ámbar Díaz recibe su primer llamado

El talento chiapaneco continúa ganando terreno en el Baloncesto nacional. La joven Ámbar Ilena Acosta Díaz, jugadora del Club de Basquetbol Alecam, recibió una de las noticias más importantes de su naciente carrera deportiva al ser considerada dentro del proceso de integración de la selección mexicana de Baloncesto, categoría 2011, luego de ser observada por el cuerpo técnico nacional durante diferentes competencias.

La basquetbolista se encuentra a la espera de la convocatoria oficial para incorporarse a la concentración del equipo mexicano, donde buscará demostrar su calidad y pelear por un lugar en el seleccionado que representará al país en futuros compromisos internacionales.

Disciplina

Este llamado representa el resultado de varios años de trabajo, disciplina y perseverancia, características que la han convertido en una de las jugadoras con mayor proyección en el Baloncesto chiapaneco. Su constante participación en competencias de alto nivel le ha permitido consolidar su crecimiento deportivo y llamar la atención de los visores nacionales.

A lo largo de su formación, Ámbar ha defendido los colores de Chiapas en importantes certámenes estatales y nacionales. Uno de los más destacados fue la Olimpiada Federada 2025, celebrada en Chihuahua, donde adquirió experiencia enfrentando a algunas de las mejores exponentes del país en su categoría.

Asimismo, formó parte del proceso clasificatorio de los Nacionales Conade, superando con éxito la fase municipal para posteriormente disputar la estatal en Tuxtla Gutiérrez, reafirmando su condición como una de las jugadoras más sobresalientes de su generación.

Competencias

Otro de los momentos que marcaron su desarrollo fue la Copa Telmex, torneo en el que representó a Chiapas desde la etapa estatal hasta conseguir el boleto al regional efectuado en noviembre de 2025 en Veracruz. Ahí enfrentó a atletas de gran nivel provenientes de distintas entidades del sureste mexicano, fortaleciendo su experiencia competitiva.

Más recientemente, volvió a ser parte de la selección Chiapas durante la Olimpiada Federada 2026. Después de superar la fase estatal, formó parte del equipo que compitió el pasado fin de semana en Veracruz, midiéndose nuevamente con las mejores delegaciones del país y sumando minutos de juego que continúan fortaleciendo su formación deportiva.

Además de representar a la entidad en competencias oficiales, Ámbar mantiene una intensa actividad con el Club Alecam, organización en la que ha desarrollado gran parte de su proceso deportivo. Con dicha institución participa de manera constante en la Liga Municipal Libre y en el Torneo Sabatino, competencias que le han permitido perfeccionar sus fundamentos técnicos, fortalecer su lectura de juego y adquirir mayor confianza dentro de la duela.

Para el Club Alecam, este llamado representa también el reconocimiento al trabajo hecho por sus entrenadores y al proyecto de formación que impulsa las categorías infantiles y juveniles. Del mismo modo, significa una recompensa al respaldo permanente de la familia de la jugadora, pieza fundamental en su crecimiento deportivo.

La posibilidad de integrarse a la selección mexicana confirma que el Baloncesto chiapaneco continúa produciendo atletas con capacidad para competir al más alto nivel. Ahora, Ámbar Ilena Acosta Díaz afrontará uno de los retos más importantes de su carrera, con la ilusión de ganarse un lugar en el representativo nacional y seguir poniendo en alto el nombre de Chiapas.