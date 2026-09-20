Ambulancias Colibrí, campeón de Copa

El conjunto de Ambulancias Colibrí FC se consagró campeón de la Copa Héroes Bonampak, tras vencer 5 goles a 3 al Deportivo Enbe, en la final celebrada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Ambulancias Colibrí FC llegó al duelo de campeonato tras sortear una dura eliminatoria en la que dejó en el camino a Santa Cruz por cerrado global de 6-5.

Por su parte, Deportivo Enbe aplastó 9-2 al Real Unión, por lo que se presentaba como el favorito al título.

Sin embargo, Ambulancias contó para la final con dos jugadores inspirados: Ángel Alí Hernández y Roger Arias, quienes marcaron dobletes, en tanto que Aldair Cervantes redondeó la cuenta.

Por su rival, Mauricio López se hizo presente con par de dianas y más un autogol del rival lograron descontar, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Al finalizar las acciones en el terreno de juego, la directiva de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, llevó a cabo la ceremonia de entrega de trofeos al campeón de Copa.

Nueva temporada

La misma dirigencia del torneo dio a conocer que ya están abiertas las inscripciones para la nueva temporada de su torneo dominical, con partidos desde las 8:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde.

Para más informes e inscripciones los interesados pueden llamar al teléfono 9612492029 o bien contactar a la organización a través de la redes sociales de la Liga Guerrero Zoque en Facebook e Instagram.