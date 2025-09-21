Ambulancias Colibrí FC, en la cima general

El representativo de Ambulancias Colibrí FC se situó sorpresivamente en la cima general del Torneo Héroes Bonampak, tras sumar dos puntos en la jornada 3, realizada en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Las aves llegaron al primer lugar al acumular 8 unidades, producto de su reciente empate 7-7 contra Justo Abogado FC y sumar el punto extra de los penales (6-5); su rival arribó a siete unidades y quedó como sublíder general.

En dicho encuentro tuvieron como principal figura a Julio Ozuna, autor de tres dianas, mientras que Carlos Márquez puso un doblete y con un tanto figuraron Flavio Pérez y Luis Mata; del lado de los “licenciados” marcaron John Díaz (2), Luis Abarca (2), Giancarlo Gómez, Emil Villalobos y Ángel Gómez.

Otros encuentrosdestacados

Dentro de la sesión destacó la goleada de Peña FC por 8-4 a DTS 2.0, con anotaciones de Eddy Aguilar (2), Enrique Ramos (2), Ulises Pérez, Mario Barrios, Ramón Avendaño y Pablo Peña; por su adversario descontaron Víctor Durán y Juan Román, con dos goles cada uno.

Por su parte, Grillos FC sucumbió 4 goles contra 7 ante Brasil FC, encuentro en el que Erick Estrada se despachó con la cuchara grande al anotar cinco dianas, mientras que Víctor Fuentes y Jaime Camacho cerraron la cuenta del lado vencedor; por los insectos anotó un triplete Carlos Ocaña y el otro gol fue de Víctor Álvarez.

Además, Ice Cars FC cayó 6-3 frente a los Alcohólicos, que se impusieron con anotaciones de Erick Mota (2), César Ruiz (2), Dereck Burgos y César López; por los automotrices marcaron Juan Ruiz, Brandon Barrios y Roger Reyes.

Más resultadosEn otros encuentros, Juventus FC sucumbió por 1-4 frente a Impresos Tuxtla. La victoria se labró con par de dianas de Rogelio Rojas, uno más de José Hernández y otro de Wilber Suchiapa; el gol de la honra de la “Juve” lo anotó Bryan Martínez.

Finalmente, Santa Cruz igualó 2-2 contra Jaguares FC; por los primeros marcaron Giovani y Javier Méndez, mientras que por los felinos lo hicieron Javier Barrientos y Luis Sevilla.