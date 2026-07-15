AMC logra subcampeonato de la Copa Maya

Acuática Master Center obtuvo el segundo lugar en la XLI de la Copa Maya de Natación al acumular 211 puntos en la competencia celebrada en la Alberca Olímpica de Cancún, Quintana Roo.

El Centro Acuarium de Mérida conquistó el primer puesto con 272 unidades, Leones del Inglés de Playa del Carmen fue tercero con 199, Aqua Force Mérida ocupó el cuarto sitio con 156 y Davinci Aquatic Center concluyó en quinto con 140.

El certamen reunió a más de 400 nadadores de 42 clubes procedentes de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Actuaciones destacadas

En el plano individual, Pablo Gómez fue campeón de la categoría varonil de 11 años, mientras que Victoria López se quedó con el subcampeonato femenil de nueve años.

Durante la tercera sesión, Mauricio Aguilar fue cuarto en 50 metros dorso y sexto en mariposa; Sofía Aguilar, quinta en 25 dorso y sexta en mariposa; Aitana Bueno, tercera en dorso y mariposa, y Angélica Cisneros, séptima en 50 dorso.

Andrea García terminó tercera en 50 dorso y séptima en pecho; Pablo Gómez consiguió dos segundos lugares en dorso y mariposa; Victoria López ganó los 25 dorso y fue tercera en mariposa; Marat Salazar fue segundo en 50 dorso y cuarto en mariposa, mientras que Johanna García ocupó el séptimo sitio en 25 pecho.

El relevo combinado de 4 x 50 metros, del sector de los 11 años, obtuvo el segundo puesto con Eithan Hernández en dorso, Pablo Gómez en pecho, Mauricio Aguilar en mariposa y Luis Daniel Gómez en crol.

De acuerdo con la rotación de sedes, Quintana Roo volverá a recibir la Copa Maya de Natación en 2031.