América a medir fuerzas con Mazatlán

La cancha del estadio Ciudad de los Deportes albergara el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 entre el América y Mazatlán FC. Los dirigidos por André Jardine saben que ante ellos tienen la oportunidad de aprovechar la localía ante un rival que no está en un buen momento.

El presente de las Águilas del América sigue generando dudas entre sus aficionados, pues a pesar de ganar la jornada anterior ante Querétaro en la Corregidora, fue un partido en el que el trámite se les dificultó; sin embargo, lograron regresar a la capital del país con los 3 puntos en la bolsa, por lo que el encuentro ante Mazatlán representaría un envión anímico en caso de conseguir la victoria, y la relación equipo-afición podría mejorar, pues los resultados en el inmueble de Ciudad de los Deportes no han acompañado a las Águilas.

A mitad de semana, los capitalinos volaron rumbo a Pensilvania para su compromiso correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia, en territorio estadunidense. El duelo favoreció al América, pues regresan a la Ciudad de México con la ventaja en el marcador global por la mínima diferencia (0-1), el único tanto del partido lo hizo Raphael Veiga, una anotación que podría representar la recuperación de la confianza en el conjunto azulcrema.

Por su parte los de Sinaloa llegan a este compromiso peleando por no estar en los últimos lugares de la tabla general, y también llegan a la capital tras haber goleado a León en calidad de visitantes, por lo cual los del Nido no deberían estar del todo confiados.