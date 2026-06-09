América anuncia a Guillermo Almada

Cuatro días después de anunciar la salida de André Jardine, el América hizo oficial la llegada de Guillermo Almada como nuevo director técnico del primer equipo. A través de un comunicado en redes sociales, las Águilas presentaron al estratega uruguayo, que viene de dirigir al Real Oviedo de España.

“Guillermo Almada cuenta con una exitosa y amplia trayectoria como entrenador, luego de dirigir distintos escuadras de Sudamérica, México y España. Entre sus logros destacan la obtención de los títulos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024”, mencionan las Águilas, además de señalar que el uruguayo se reportará en el Nido de Coapa en los próximos días.

“El estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región”, agregan.

Cabe mencionar, que este será el tercer conjunto de la Liga MX que dirigirá Almada, tras su paso por Santos Laguna y Pachuca. Después de estar al frente de los Tuzos, el estratega de 57 años dio al salto al Futbol europeo, donde no pudo replicar su éxito con el Real Valladolid y el Real Oviedo.