Las Águilas del América visitan este sábado el Volcán de los Tigres, en busca de tener posibilidades de apoderarse del liderato —dependiendo del resultado del partido entre Chivas y Cruz Azul—.

América llega con un empate en el clásico capitalino frente a los Pumas (2-2), un encuentro en el que las desatenciones influyeron en el marcador. Alejandro Zendejas y Henry Martín anotaron para los de Coapa, mientras que César Huerta y Robert Morales hicieron lo propio para los universitarios.

Por su parte, los Tigres no hicieron pesar la localía frente a la Máquina, ya que cayeron por 2-3. Juan Brunetta y Guillermo Martínez fueron los encargados de marcar para los felinos. Nicolás Ibáñez; Andrés Montaño y Rodolfo Rotondi les dieron los tres puntos a los cementeros.

Termina la temporada regular y, aunque América y Tigres llegan con realidades muy distintas, se espera que sea un enfrentamiento que haga vibrar a la afición.