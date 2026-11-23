América redondeó un torneo de ensueño para conquistar su segundo título en la categoría Femenil Sub-19. El Apertura 2026 fue azulcrema de principio a fin.

Las Águilas se impusieron en las instalaciones de Coapa (2-1) luego de pegar primero (1-0) en la Final de Ida, disputada en el estadio Hidalgo. Con goles de Hanna Contreras y Vanessa Paredes, las capitalinas cortaron su mala racha.

Después de cuatro finales perdidas, América al fin pudo cortar esa mala racha y conquistó su segunda estrella; no se coronaban en esta categoría desde el torneo Clausura 2022.

América fue el mejor equipo con 40 puntos, no perdió ningún encuentro y así conquistó la corona del Apertura 2026, la segunda en su historia. Las finales en fila en las que fallaron en el intento fueron: Apertura 2022, Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024.

El equipo que dirige Lorena Galindo se impuso en el nido para ganar el certamen. Ahora, la institución azulcrema apunta al doblete en la Liga Femenil, luego de que el primer equipo se encuentra en las Semifinales del Apertura 2026.