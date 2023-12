América da miedo en la pelea por el título

Cinco minutos bastaron para que el América dictara el rumbo de la semifinal, frente al Atlético de San Luis, en el estadio Alfonso Lastras. Tempranero gol de Diego Valdés que apagó toda ilusión de la afición potosina y que abrió el marcador que finalizó 0-5. Las Águilas tienen en la lona a su rival y prácticamente el boleto a una final más.

Será su primera en cuatro años. No llegaban a la instancia decisiva desde el Apertura 2019. Esa sequía se romperá, porque todo terminó en esta llave. La húmeda masacre definió todo. Los azulcrema deberían perder por seis o más goles de diferencia —el sábado en el Azteca— para quedar fuera. No sucederá, no ante un equipo que acumula 19 partidos sin caer.

Los de André Jardine, sabedores de su reciente martirio en semifinales, salieron a cazar fantasmas y lo lograron. Las Águilas aplastaron a su oponente, jugaron a placer y mostraron su “punch”. Henry Martín (al minuto 15) sumó su cuarto gol en esta Liguilla, con un cabezazo que culminó una soberbia jugada del América. Los capitalinos no pararían más.

La lluvia y el insoportable frío apagaron el ánimo de casi todos los 22 mil 589 aficionados que acudieron al Lastras, pero no la intensidad de un cuadro azulcrema que sumó tres anotaciones más.

Al minuto 65, Valdés firmó su doblete con un disparo fuera del área, para consumar un inminente boleto a la eliminatoria por el campeonato. En el discurso, jugadores y cuerpo técnico del América pedirán mesura; sin embargo, la realidad dicta otra situación. Solo algo impensable e insólito le arrebatará a las Águilas su pase la final.

Cuando parecía que nada más sucedería, Julián Quiñones sentenció todo con un doblete. Primero, en jugada fortuita (minuto 84), empujó con la cabeza un balón para dar forma a la goleada sobre un débil y desdibujado Atlético de San Luis.

Ya en tiempo agregado, el naturalizado mexicano empujó su doblete que hace soñar a toda una afición, la cual ya solo espera rival entre los Tigres y los Pumas, que este jueves inician su eliminatoria.

El América sueña en grande por la estrella 14, que está más cerca que nunca. El sábado, en el estadio Azteca, será trámite y fiesta. El líder y gran favorito está en la final del Apertura 2023.