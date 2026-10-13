América es líder en una jornada de igualadas

La jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó una intensa actividad, marcada por los empates, las sorpresas y la lucha por los primeros lugares de la clasificación. El América se mantuvo en la cima de la tabla general, pese a igualar con Monterrey, y aprovechó los tropiezos de sus principales perseguidores para consolidarse como líder.

La undécima fecha, disputada del viernes 9 al domingo 11 de octubre, registró seis empates en nueve encuentros. Los únicos equipos que consiguieron victorias fueron Tigres, Querétaro y Santos Laguna, en un fin de semana que dejó 30 anotaciones y movimientos importantes en la clasificación.

Triunfo regio

Uno de los resultados más destacados fue el triunfo de Tigres por 3-2 sobre Toluca. El conjunto regiomontano aprovechó su localía para imponerse al vigente protagonista de la parte alta de la tabla, en un duelo en el que Juan Brunetta destacó con dos anotaciones. La derrota impidió a los Diablos Rojos acercarse al liderato.

Por su parte, el América empató 1-1 frente a Monterrey en el estadio Banorte. Aunque las Águilas no consiguieron los tres puntos, el resultado les permitió mantenerse en la primera posición con 21 unidades, beneficiadas por los tropiezos de sus perseguidores. Toluca y Querétaro aparecen detrás, ambos con 20, aunque los Gallos Blancos tienen un partido menos.

Clásico

El clásico tapatío también terminó sin vencedor. Atlas y Chivas igualaron 1-1 en el estadio Jalisco, lo que permite al Guadalajara llegar a 19 puntos, mientras que los rojinegros alcanzaron 18. La paridad mantuvo a ambos conjuntos en la pelea por los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Empates

Uno de los encuentros más atractivos fue el empate 3-3 entre Pachuca y Necaxa. El mismo marcador se repitió el domingo en Ciudad Universitaria, donde Pumas y Cruz Azul protagonizaron un duelo de seis goles que cerró la jornada. La Máquina llegó a 17 unidades, en tanto que los universitarios sumaron 13.

En otro compromiso, Puebla y León igualaron 1-1, al igual que FC Juárez y Tijuana. Querétaro consiguió una victoria de 2-0 sobre Atlante, y Santos Laguna sorprendió al Atlético de San Luis con un triunfo de 2-1 como visitante.

Con estos resultados, el Apertura 2026 entra en una etapa importante de su fase regular. América encabeza la tabla con 21 puntos, seguido por Toluca y Querétaro, con 20, y Chivas, con 19. Con varias fechas todavía por disputarse, la pelea por los lugares de Liguilla permanece abierta, tanto en la parte alta como entre los equipos que buscan acercarse a la zona de clasificación.