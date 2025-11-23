América Femenil va por el título al Volcán

“No hemos perdido nada. No tenemos nada… pero ellas tampoco”, advirtió el estratega Ángel Villacampa. Palabras pronunciadas después de que al América Femenil se le escapara la victoria ante Tigres, cediéndole el paso a un empate (3-3) en la final de ida del Apertura 2025.

Nada está definido. La pelea por la corona del balompié mexicano femenil se dará en El Volcán, hogar de las Amazonas. Pese a que el panorama no luce favorable para las Águilas, desde el seno azulcrema confían en que podrán conquistar el campeonato. Una anhelada tercera estrella que desde hace cuatro torneos se les ha negado.

La estadística favorece a las regiomontanas ya que, en el pasado, dos títulos quedaron en sus manos. La última vez fue en un no tan lejano Apertura 2023, en el que conquistaron su sexto campeonato y rompieron las ilusiones de las Águilas. “Hay que creer, estamos preparadas. Somos el América y nada está decidido”, sentenció el técnico español.

Pese a que América dominó el primer tiempo en el estadio Ciudad de los Deportes, Tigres confirmó por qué es la escuadra con más títulos de la Liga MX Femenil.