América gana la Concacaf W Champions Cup

América Femenil consiguió un histórico doblete al ganar la final de la Concacaf W Champions Cup (5-3) frente al Washington Spirit. Este título regional también le da el pase a las azulcremas para la Copa de Campeonas de la FIFA en 2027 y al Mundial de Clubes en 2028.

Las Águilas volaban en el campo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. El equipo de Ángel Villacampa controlaba el ritmo del encuentro con el balón en los pies y encontró la recompensa al minuto 21.

Con la velocidad que la caracteriza, Scarlett Camberos ganó el mano a mano por la banda izquierda para mandar una diagonal retrasada que encontró a Aylin Aviléz. La “joyita” le ganó el frente a la mexicana Rebeca Bernal y de esta forma colocó el 1-0 en el marcador.

La anotación le cayó de maravilla a las capitalinas, que cinco minutos después encontraron el segundo tanto. Camberos se combinó con Geyse; la brasileña entró con peligro al área del Washington, se favoreció de un rebote de la defensora Esme Morgan y, sin pensarlo, sacó un fogonazo de pierna derecha para dejar sin reacción a la guardameta rival.

Las americanistas estaban más que asentadas en el campo, pero una rápida reacción de sus rivales las hizo sentir esos fantasmas que les “negaban” los títulos.

Con media hora en el reloj, Sofia Cantore disparó desde casi tres cuartos de cancha para descontar y poner presión al equipo mexicano. El tiro de la italiana botó antes de llegar al guante de Itzel Velasco, quien se lamentó por no poder atajarlo.

Segundo tiempo

El descanso funcionó a la perfección para las azulcremas, que sentían cómo sus rivales se acercaban al empate.

La segunda mitad comenzó de la peor manera para el equipo de Villacampa. Kouassi picó a la espalda de Sofía Ramos y con su potencia la dejó en el camino; quedó de frente al arco y de zurda venció a Velasco para emparejar el encuentro.

Al 58 volvió a aparecer la futbolista marfileña, quien con una jugada individual logró darle la vuelta al marcador con un golazo. Villacampa sacudió la banca y le dio ingreso a Irene Guerrero, Karen Luna y Sarah Luebbert para buscar una respuesta.

Los movimientos surtieron efecto, ya que al 61 Geyse apareció de nuevo para colocar el 3-3 y devolverle la ilusión a la afición americanista, que comenzaba a perder la esperanza de conquistar el título.

No había nadie mejor para desempatar el juego que Irene Guerrero. La referente azulcrema recibió el balón en el punto penal, se acomodó para su pierna izquierda y con la clase que la caracteriza definió para el 4-3.

A segundos del pitazo final, Camberos encontró el 5-3 en un contragolpe de manual, donde Geyse le sirvió en bandeja de plata el gol.