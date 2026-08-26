América llega como el mejor de la Liga MX

Las Águilas del América llegan a la Leagues Cup en un momento ideal para poder soñar en que pueden conquistar su primer título del torneo. Desde que el técnico uruguayo Guillermo Almada llegó al banquillo del Nido, ha dirigido ocho compromisos entre la Liga MX y la primera fase de la Leagues Cup, con un saldo de cinco victorias y tres empates, aunque es bueno precisar que en el duelo contra Austin FC cayeron en la tanda de penales.

Por si fuera poco, en el torneo local se ha posicionado como una de las ofensivas más productivas, con 10 goles marcados y solamente dos permitidos en las cinco jornadas transcurridas, que le han valido para ser el líder.

Las Águilas muestran una mejor versión partido a partido y, sobre todo, algo que ha logrado Guillermo Almada es darles confianza a aquellos elementos que parecían haber perdido la brújula, como el capitán Henry Martín, quien el fin de semana pasado se destapó con dos goles para conseguir un triunfo más en su visita a Juárez.

Además, el colombiano Óscar Perea, refuerzo que llegó para este torneo, va sumando minutos y la mejoría es notoria. A esto se añade el aporte que están teniendo los canteranos del equipo, como Diego Arriaga y Dagoberto Espinoza, entre otros.

El conjunto azulcrema estará enfrentando el próximo miércoles en los cuartos de final al Columbus Crew, un cuadro que si bien fue de lo más destacado en la primera ronda de la Leagues Cup, actualmente están sumergidos en una racha negativa, con dos derrotas en fila en los últimos dos compromisos que han disputado en la MLS de Estados Unidos.

Por todo lo antes mencionado, América llega a la Leagues Cup como el favorito para conquistar un título que se les ha negado desde su creación en 2019.

Miguel Borja, reciente fichaje del América, no entrará en la convocatoria, debido a que se encuentra en un proceso de adaptación. El delantero podría tener minutos en unas hipotéticas semifinales.

Segundo partido

Por su parte, Toluca afrontará este miércoles uno de los juegos más importantes de su participación en la Leagues Cup 2026, cuando se enfrente al Austin FC.

Los Diablos Rojos buscarán mantener el buen paso y superar a un conjunto de la MLS que llega con la intención de aprovechar su condición de local. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey.

El duelo está programado para las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México, y será a partido único, por lo que no habrá margen para errores. El ganador avanzará directamente a las semifinales de la competencia.