América mantiene el liderato y sigue invicto

Se terminó este domingo la sexta fecha del Apertura 2026 y el Club América se mantiene como el gran líder de la competencia. Las Águilas han firmado un arranque sólido y son el único equipo que permanece invicto después de seis jornadas, con una cosecha de 16 puntos que las coloca en lo más alto de la clasificación.

El conjunto azulcrema suma cinco victorias y un empate en sus primeros seis compromisos, además de presentar una de las mejores defensivas del campeonato. América ha marcado 12 goles y solamente ha recibido dos, para una diferencia de +10, números que reflejan el equilibrio mostrado por el equipo tanto en ataque como en la zona defensiva.

Toluca y los Xolos de Tijuana aparecen como los principales perseguidores de las Águilas, ambos con 13 unidades. Los Diablos Rojos ocupan el segundo puesto gracias a una mejor diferencia de goles de +8, mientras que el conjunto fronterizo se mantiene como tercero y también ha tenido un inicio competitivo que lo mantiene entre los primeros lugares de la tabla.

En la cuarta posición se ubica Atlas, que acumula 12 puntos, en tanto que Chivas aparece en el quinto sitio con 11. Querétaro FC, León y Puebla completan los ocho primeros lugares, todos con 10 unidades, por lo que actualmente se encuentran en zona de clasificación directa a los cuartos de final del torneo.

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La pelea por los puestos de Liguilla se mantiene cerrada, ya que Monterrey y Cruz Azul marchan fuera del Top 8 con nueve puntos cada uno, en los lugares nueve y diez respectivamente. Pumas ocupa el undécimo sitio con ocho unidades. Necaxa es duodécimo con siete, todavía con margen para escalar posiciones en las próximas jornadas.

Más abajo aparecen Atlético de San Luis y Atlante, ambos con seis. Pachuca y Tigres UANL atraviesan un complicado comienzo y apenas acumula cinco, situación que los coloca en los puestos 15 y 16. Para equipos acostumbrados a pelear por los primeros lugares, la necesidad de sumar comenzará a crecer conforme avance el campeonato.

En la parte baja de la tabla se encuentran Santos Laguna, con apenas un punto, y FC Juárez, que ocupa el último lugar con cero unidades después de seis partidos. Los Bravos han perdido todos sus duelos, con tres goles anotados y 19 recibidos para una diferencia de -16.