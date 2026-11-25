Con más incertidumbre que certeza, el América arranca mañana su serie de cuartos de final, visitando al Monterrey en el estadio BBVA. A pesar de que las Águilas de Guillermo Almada cerraron la fase regular con cinco juegos en fila sin ganar (tres empates y dos derrotas), Erick Sánchez aseguró que “el equipo está tranquilo, concentrado y unido” para afrontar la “fiesta grande”.

“Somos muy conscientes de que lo más importante es entrar a la Liguilla de la mejor manera, pero también sabemos que es otro torneo, se juega distinto y estamos muy enfocados en salir a dejar todo”, sentenció.

Respecto a si el conjunto azulcrema parte como favorito sobre el albiazul, el “Chiquito” prefirió no menospreciar a los Rayados, pero dejó en claro que entienden lo que significa el club de Coapa.

“Nosotros no nos vemos así porque, si te ves como favorito, estás subestimando al otro equipo y no me agrada porque le quitas valor al otro equipo. Sabemos lo que representa América, estamos muy conscientes de eso y de que en esta institución nadie da un minuto por perdido y no puedes relajarte”, estableció.

Sobre su adversario, el volante mexicano reconoció que no será nada difícil de derrotar, pero que confía en el trabajo que se ha hecho para encarar la Liguilla del Apertura 2026.

“Estamos conscientes de que el Monterrey tiene un muy buen equipo y jugador por jugador son muy buenos y sabemos que en esta estancia es de detalles. También somos un rival fuerte, estamos enfocados en hacer las cosas de la mejor manera y en hacer lo que tenemos que hacer y podemos hacer como equipo”, puntualizó el Chiquito Sánchez.