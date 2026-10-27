América tropieza; Cruz Azul y Chivas acechan

La jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó sorpresas y movimientos importantes en la clasificación general. América perdió por 2-1 ante Pachuca, pero conservó el liderato con 27 puntos, apenas una por encima de Cruz Azul y Chivas, que aprovecharon sus respectivos victoria para acercarse a la cima.

Los Tuzos dieron uno de los golpes de la fecha al imponerse en el estadio Banorte. Alan Bautista y Oussama Idrissi marcaron para el conjunto hidalguense, mientras que Henry Martín anotó por las Águilas, que sufrieron una derrota en un momento crucial del campeonato.

Cruz Azul consiguió un contundente triunfo de 3-1 sobre Querétaro en el estadio La Corregidora. Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere marcaron para los cementeros, que llegaron a 26 unidades y se colocaron en la pelea directa por el primer puesto.

Por su parte, Chivas logró una valiosa victoria de 1-0 frente a Monterrey en el estadio BBVA, gracias a la anotación de Roberto Alvarado. El Guadalajara también alcanzó los 26 puntos y se consolidó entre los principales protagonistas del torneo.

Atlas y Puebla ofrecieron uno de los partidos más emocionantes de esta fecha, con triunfo rojinegro de 4-3. Además, Tijuana goleó por 4-1 a Santos Laguna, Atlético de San Luis derrotó por 1-0 al Atlante, Necaxa y FC Juárez empataron 1-1, mientras que León y Toluca igualaron por el mismo marcador. Pumas y Tigres también repartieron puntos tras empatar 1-1.

Con estos resultados, América se mantiene en la cima, seguido por Chivas y Cruz Azul. Faltando tres tres jornadas para concluir la fase regular, la lucha por los puestos de clasificación se intensifica y cada encuentro adquiere mayor importancia rumbo a la Liguilla.