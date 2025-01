América va por la segunda victoria

América sorprendió en el inicio del Clausura 2025 mandando a la categoría sub-23 al estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro. A los jóvenes jugadores americanistas no les fue nada mal ante los dirigidos por Benjamín Mora; sacaron la casta por la institución tricampeona del Futbol mexicano y se llevaron los tres puntos a la bolsa, al imponerse por la mínima (0-1) gracias a la anotación de Antonio Álvarez (minuto 64).

Los comentarios por las modificaciones en su alineación y cuerpo técnico no se hicieron esperar. Hubo tanto buenos como malos; sin embargo, a los azulcremas no les afectó en lo más mínimo, ya que se especula que en la próxima jornada 2 frente a Xolos repitan el once inicial.

Los fronterizos llegan con un descalabro ante las Águilas, cayeron ante los Diablos Rojos de Toluca por goleada (2-4) en el estadio Caliente. Los goles a su favor fueron cortesía de José Zúñiga (minuto 45+3) y Emanuel Reynoso (80); mientras que por los mexiquenses, Alexis Vega (minutos 39 y 57), Helinho (71) y Joao Paulo Dias, “Paulinho” (85), concretaron la “masacre” hacia los pupilos de Juan Carlos Osorio.

La última vez que se vieron las caras América y Tijuana fue en el “play-in” del Apertura 2024, en donde el conjunto de Coapa obtuvo su pase a la Liguilla derrotando en penales (2-3) a los dirigidos por “El Profe” Osorio.

La estadística favorece al conjunto azulcrema. Este jueves, el plantel que manden al terreno de juego tendrá la tarea de que no se mueva la misma y salir del estadio Ciudad de los Deportes sumando otra victoria en el campeonato.

El partido se podrá disfrutar a través de Canal 5 (televisión abierta) y por la plataforma de “streaming” Vix, a las 20:10 horas.