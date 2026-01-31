América y Chivas afrontan distintos panoramas

El entorno del América es abrumador y preocupante. El conjunto de la capital sabe que necesita urgentemente revertir la situación por la cual atraviesa, y nuevamente tiene una oportunidad en el estadio Ciudad de los Deportes, cuando reciba al Necaxa para el duelo correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

A pesar de que aún es temprano en el certamen, es un compromiso en el que ambos equipos necesitan conseguir una victoria, pues ambas escuadras pasan por un mal momento; el inicio de torneo tanto para los del Nido y los de Aguascalientes no ha sido favorable.

Tan preocupante es la situación en Coapa que el cuerpo técnico de André Jardine está cerca de cerrar un fichaje “bomba” proveniente del Palmeiras de Brasil. Se trata de Raphael Veiga, jugador de perfil zurdo, de 30 años. Además, se habla de un posible interés por parte de Cruz Azul por Henrry Martín, después de que el fichaje de Miguel Borja tuviera complicaciones y finalmente no llegará a La Noria; esto implicaría una baja sensible para el América.

Las Águilas saben que están necesitados de goles, pues no han logrado hacer una sola anotación. Los goles a favor del conjunto azulcrema están en ceros; por ende, desde el área directiva ya piensan en incorporar al brasileño y poder revertir la situación.

El encuentro estaba previsto para dar inicio en punto de las 19:00 horas; sin embargo, se cambió para las 16:00 horas, debido al concierto de Kanye West, que se presentará en la Plaza de Toros.

Chivas quiere seguir en la cima

Las Chivas Rayadas del Guadalajara están sorprendiendo por su inicio ganador en el Clausura 2026, y su objetivo es seguir en la punta del certamen, con más victorias.

Este sábado 31 de enero de 2026, los dirigidos por Gabriel Milito visitarán al San Luis en el estadio Libertad Financiera de la capital potosina. El duelo se celebrará en punto de las 17:00 horas. Las Chivas llegan invictas, con tres triunfos en el mismo número de partidos (nueve unidades), además de cinco goles a favor y uno en contra.

Además, Armando “La Hormiga” González está encendido con el gol en esta campaña, como lo hizo la temporada pasada. Luego de las salidas ya mencionadas de Javier Hernández y Alan Pulido, Milito decidió darle la oportunidad al joven mexicano y seleccionado nacional para consolidarse como un titular, y ha respondió con dos tantos para su equipo.

Por su parte, el Atlético San Luis aún no aprieta el acelerador en el presente campeonato y acumula cuatro unidades, una victoria, un empate y una derrota.